नेशनल कबड्डी प्लेयर को 44 बार मारा चाकू फिर खुद खाया जहर…इकतरफा प्यार में हत्यारा बने युवक को उम्रकैद

पुणे की एक अदालत ने इकतरफा प्यार में हत्यारा बने युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात करीब चार साल पहले की है, जब आरोपी ने खेल मैदान में ही नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता की तैयारी में जुटी एक 13 साल की लड़की को 44 बार चाकू से गोद दिया था। वारदात के बाद आरोपी ने खुद भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बचा लिया गया था। अब घटना के चार साल बाद पुणे की जिला अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना पुणे के बिबवेवाड़ी इलाके में हुई थी। 13 साल की कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर पूरे शहर में सनसनी फैलाने वाला आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतका का रिश्तेदार ही था और उससे इकतरफा प्यार करता था। इकतरफा प्यार का जुनून उसके सिर पर इतना चढ़ा कि वह अपनी समझ खो बैठा और गुस्से और जलन में अंधा होकर उसने उस मासूम की जान ही ले ली। अब इस केस में अदालत ने चार साल बाद फैसला सुनाया है।