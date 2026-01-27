‘दादा-परदादा भी हरा नहीं कर पाए,’ मुगलों ने तो…. महाराष्ट्र की सियासत में ‘हरा बनाम भगवा’ की जंग तेज

शाइना एनसी ने कहा कि कुछ लोग भूल जाते हैं कि उनके दादा-परदादा भी इस देश को हरा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि औरंगजेब, अकबर, बाबर या हुमायूं जैसे शासक भी ऐसा नहीं कर सके। यह महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, जहां हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई थी। शाइना एनसी ने कहा कि भगवा हमारी पहचान और हमारा गर्व है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दल सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता अब ऐसे नेताओं को नकारेगी। उनके मुताबिक अब जाति-धर्म की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है और आज की राजनीति सिर्फ काम और प्रदर्शन पर टिकी है।