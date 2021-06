Anamika Shukla Case: पांच जिलों में फर्जी नौकरी, एक साल तक लेती रही तनख्वाह, आखिर गिरफ्तार हुई 'लेडी नटवरलाल'

Anamika Shukla arrested by police after a year in scam of fake teacher- उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में बीते वर्ष बड़े घोटाले का खुलासा हुआ था, जब अनामिका शुक्ला (Anamika Shukla) नाम की महिला पर एक साथ पांच जिलों में तैनाती का खुलासा हुआ था। अनामिका शुक्ला रायबरेली सहित यूपी के पांच जिलों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में विज्ञान विषय में पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में नौकरी करती पाई गई थीं।