दलित हरिओम मर्डर केस अपडेट: राहुल गांधी बोले- पीड़ित परिवार को घर में बंद कर रखा है…डराया जा रहा है

Dalit Hariom Valmiki Murder Case Update: दलित हरिओम के परिवार से मिलने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को घर में बंद कर रखा है। उन्हें डराया जा रहा है।

2 min read

रायबरेली

image

Harshul Mehra

Oct 17, 2025

dalit hariom murder case update

दलित हरिओम मर्डर केस अपडेट: राहुल गांधी ने क्या कहा? फोटो सोर्स-X

Dalit Hariom Valmiki Murder Case Update: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2 अक्टूबर को रायबरेली में कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की।

दलित हरिओम के घर पहुंचे राहुल गांधी

इस दौरान उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया था। मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। अपराध इस परिवार ने नहीं किया, अपराध इनके खिलाफ किया गया है और लग ऐसा रहा है कि यह लोग अपराधी हैं। इन्हें घर में बंद कर रखा है, इन्हें डराया जा रहा है। ये लोग केवल न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे, हमारे भाई को मारा गया है… उसकी हत्या की गई है। हम केवल न्याय मांग रहे हैं…

पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। मैं CM से कहना चाहता हूं, इन्हें न्याय दीजिए, इनका सम्मान कीजिए। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। साथ ही उनकी रक्षा करने का प्रयास मत कीजिए…(पीड़ित परिवार) मुझ से मिलें, मुझ से ना मिलें यह जरूरी नहीं है बल्कि जरूरी बात यह है कि ये लोग अपराधी नहीं हैं। इन्होंने कोई गलती नहीं की है…

अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आज यहां आकर इनसे बातचीत की, इनका दर्द और दुख सुना और कांग्रेस पार्टी और मेरा प्रयास है कि हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे…"

2 अक्टूबर को चोरी के शक में की गई थी हत्या

गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को फतेहपुर निवासी हरिओम पासवान की रायबरेली में चोरी के शक में भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी थी। इसके दो दिन बाद, 4 अक्टूबर को एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें हरिओम पिटाई के दौरान राहुल गांधी का नाम लेता नजर आया। इस पर भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति कहता हुआ सुना गया— “यहां सब बाबा वाले हैं।”

Published on:

17 Oct 2025 12:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / दलित हरिओम मर्डर केस अपडेट: राहुल गांधी बोले- पीड़ित परिवार को घर में बंद कर रखा है…डराया जा रहा है

