दलित हरिओम मर्डर केस अपडेट: राहुल गांधी बोले- पीड़ित परिवार को घर में बंद कर रखा है…डराया जा रहा है

इस दौरान उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया था। मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। अपराध इस परिवार ने नहीं किया, अपराध इनके खिलाफ किया गया है और लग ऐसा रहा है कि यह लोग अपराधी हैं। इन्हें घर में बंद कर रखा है, इन्हें डराया जा रहा है। ये लोग केवल न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे, हमारे भाई को मारा गया है… उसकी हत्या की गई है। हम केवल न्याय मांग रहे हैं…