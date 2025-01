टाटा क्वालिस और ट्रैक्टर की टक्कर में चार की मौत, दो घायल, सभी लखनऊ के रहने वाले

Raebareli Four killed, two injured in collision between Tata qualis and tractor रायबरेली में हुए दर्दनाक हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। दो अन्य घायल हो गए हैं। मृतक और घायल सभी लखनऊ के रहने वाले हैं। जो मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने जा रहे थे।

रायबरेली•Jan 28, 2025 / 06:13 pm• Narendra Awasthi

Four killed, two injured in collision between Tata qualis and tractor रायबरेली में हुए दर्दनाक हादसे में चार टाटा क्वालिस सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दो अन्य घायल हो गए। सभी लखनऊ से मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ 2025 संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया। सभी को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने चार को मृत्यु घोषित कर दिया। एक की गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना भदोखर थाना क्षेत्र की है।