हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड: आठ आरोपी अब भी फरार, पुलिस की दबिश तेज, जल्द घोषित होगा इनाम – अब तक 12 जेल भेजे गए

पुलिस की गिरफ्त से अब भी आठ आरोपी फरार हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इन सभी की पहचान कर ली गई है, लेकिन उनके नाम और पते गोपनीय रखे गए हैं ताकि कार्रवाई पर असर न पड़े। एसओजी और ऊंचाहार पुलिस की विशेष टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि कुछ आरोपी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और फतेहपुर जिलों में छिपे हो सकते हैं, जबकि कुछ बिहार और मध्य प्रदेश में शरण लिए हुए हैं। सीओ डलमऊ गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि फरार आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। “जिन पर गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, उन पर 25-25 हजार रुपये का इनाम देने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जल्द ही यह आदेश जारी कर दिया जाएगा,” उन्होंने कहा।