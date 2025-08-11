”स्वामी प्रसाद को जूते मारो और ले जाओ 21 लाख”; जिसने मारा थप्पड़ उसे दिया गया 11 लाख का इनाम

बता दें कि हाल ही में RSSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया था। पहले शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाई। इसके बाद उन पर पीछे से शख्स ने हमला कर दिया। हालांकि इस बीच शख्स को वहां मौजूद मौर्य के समर्थकों ने घेर लिया और शख्स की जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह शख्स को मौके पर मौजूद पुलिस ने बचाया।