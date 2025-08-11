11 अगस्त 2025,

रायबरेली

”स्वामी प्रसाद को जूते मारो और ले जाओ 21 लाख”; जिसने मारा थप्पड़ उसे दिया गया 11 लाख का इनाम

UP News: स्वामी प्रसाद मौर्य को हाल ही में एक युवक ने माला पहनाकर थप्पड़ जड़ दिया था। इस युवक को 11 लाख रुपये का इनाम दिया गया है। इनाम देने वाले शख्स का कहना है कि अगर कोई भी स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते मारता है तो उसको 21 लाख रुपये दूंगा।

रायबरेली

Harshul Mehra

Aug 11, 2025

Swami Prasad Maurya
स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जिसने मारा उसे दिया गया 11 लाख का इनाम। फोटो सोर्स-फेसबुक

UP News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) पर शख्स ने बीते दिनों हमला कर दिया। मामले का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

युवक को 11 लाख रुपये का चेक

शिवम यादव और रोहित द्विवेदी के नाम से आरोपियों की पहचान हुई थी। दोनों की जेल से रक्षाबंधन के दिन रिहाई हुई। रिहाई के बाद रोहित द्विवेदी को बधाई देने कई लोग पहुंचे। इस दौरान आशीष तिवारी नाम के एक शख्स ने मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवक को 11 लाख रुपये का चेक दिया।

''थप्पड़ मारने वाले को दूंगा 21 लाख''

चेक देने के बाद आशीष तिवारी ने कहा, '' कोई अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते मारेगा तो उसे 21 लाख का इनाम दूंगा।'' बताया जा रहा है कि आशीष तिवारी रायबरेली जिले के ही सलोन कोतवाली इलाके के मटका गांव का रहने वाला है। उसने अपनी पत्नी ममता तिवारी की चेक बुक से 11 लाख रुपये का चेक रोहित के परिजनों को दिया।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कसा तंज

इनाम देने वाले लोगो पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज भी कसा है। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले आरोपियों को बीजेपी का गुंडा बताया। मामले को लेकर उन्होंने कहा,'' ये सभी भाजपा के गुंडे हैं। सही बोलने पर हमला कर देते हैं।''

स्वामी प्रसाद मौर्य पर हाल ही में किया गया था हमला

बता दें कि हाल ही में RSSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया था। पहले शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाई। इसके बाद उन पर पीछे से शख्स ने हमला कर दिया। हालांकि इस बीच शख्स को वहां मौजूद मौर्य के समर्थकों ने घेर लिया और शख्स की जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह शख्स को मौके पर मौजूद पुलिस ने बचाया।

