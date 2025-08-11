”स्वामी प्रसाद को जूते मारो और ले जाओ 21 लाख”; जिसने मारा थप्पड़ उसे दिया गया 11 लाख का इनाम

UP News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) पर शख्स ने बीते दिनों हमला कर दिया। मामले का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
शिवम यादव और रोहित द्विवेदी के नाम से आरोपियों की पहचान हुई थी। दोनों की जेल से रक्षाबंधन के दिन रिहाई हुई। रिहाई के बाद रोहित द्विवेदी को बधाई देने कई लोग पहुंचे। इस दौरान आशीष तिवारी नाम के एक शख्स ने मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवक को 11 लाख रुपये का चेक दिया।
चेक देने के बाद आशीष तिवारी ने कहा, '' कोई अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते मारेगा तो उसे 21 लाख का इनाम दूंगा।'' बताया जा रहा है कि आशीष तिवारी रायबरेली जिले के ही सलोन कोतवाली इलाके के मटका गांव का रहने वाला है। उसने अपनी पत्नी ममता तिवारी की चेक बुक से 11 लाख रुपये का चेक रोहित के परिजनों को दिया।
इनाम देने वाले लोगो पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज भी कसा है। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले आरोपियों को बीजेपी का गुंडा बताया। मामले को लेकर उन्होंने कहा,'' ये सभी भाजपा के गुंडे हैं। सही बोलने पर हमला कर देते हैं।''
बता दें कि हाल ही में RSSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया था। पहले शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाई। इसके बाद उन पर पीछे से शख्स ने हमला कर दिया। हालांकि इस बीच शख्स को वहां मौजूद मौर्य के समर्थकों ने घेर लिया और शख्स की जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह शख्स को मौके पर मौजूद पुलिस ने बचाया।