राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की धमकी, रायबरेली में कांग्रेसियों ने फूंका पुतला, पुलिस ने बुझाया

Threat to Rahul Gandhi रायबरेली में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। इस मौके पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला फूंकने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जलते हुए पुतले को बुझाया। राहुल गांधी को गोली मारने के बयान के बाद कांग्रेसियों में जबरदस्त नाराजगी दिखाई पड़ी। उन्होंने प्रदर्शन किया।