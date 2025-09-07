यूपी में बहन की हैवानियत…प्रेमी से मिलने को रोका तो भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला, घंटों करती रही पुलिस को गुमराह

रायबरेली जिले में दर्दनाक घटना हो गई है, यहां एक बहन ने सिर्फ इसलिए बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी क्योंकि भाई ने बहन को उसके प्रेमी से मिलने से रोका था। इस बात से खुन्नस खाई बहन ने रात का इंतजार किया और जब भाई और परिवार सो गया तो एक साथ कुल्हाड़ी से तीन बार कर निर्मम हत्या कर दी। रात में किसी काम से उठने पर युवक की खून से सनी लाश देख परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची और जांच पड़ताल की। जब पुलिस ने मोबाइल डिटेल देख बहन से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और हत्या किए जाने की बात स्वीकार कर ली है।
जानकारी के बाद जिले के बछरावां कोतवाली क्षेत्र के नंदाखेड़ा गांव निवासी हिमांशू अपनी दो छोटी बहनों के साथ करीब दसों साल से नानी लक्षमीना के घर हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में रहता था। हिमांशु के मां, बाप की पहले ही मौत हो चुकी थी। शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद सभी लोग अलग-अलग चारपाई पर सो गए।
देर रात नानी की नींद खुली सामने दृश्य देखते ही बदहवास हो गईं। हिमांशु का शरीर खून से सना पड़ा था, उन्होंने चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग आए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सीएचसी पहुंचाया। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर हरचंदपुर थाना प्रभारी आदर्श कुमार सिंह, एसओजी प्रभारी विजेंद्र शर्मा और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना के साक्ष्य जुटाए। साथ ही पुलिस ने दोनों बहनों और नानी से बात करके जानकारी लेनी शुरू की।
थाना प्रभारी ने बताया कि घर में मर्डर हो और परिवार को पता न चले यह बात पची नहीं। इस पर सभी सदस्यों से सख्त पूछताछ की गई। पुलिस को मृतक की नाबालिग बहन पर कुछ शक हुआ जिससे कई राउंड पूछताछ हुई। अंत में उसने भाई की हत्या के बात को स्वीकार कर ली। पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी हुई, लड़की ने स्वीकार किया कि उसका एक लड़के से अफेयर है, भाई को यह मालूम चल गया था जिसपर उसने प्रेमी से बहन को मिलने से रोका।
इस बात से नाराज होकर बहन ने भाई की सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला।पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। नानी की तहरीर पर आरोपी किशोरी पर हत्या का केस दर्ज किया गया है।CO महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रेम-प्रसंग में छोटी बहन ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या की है। पूछताछ में बहन ने हत्या करने की बात कबूल की है।