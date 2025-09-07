यूपी में बहन की हैवानियत…प्रेमी से मिलने को रोका तो भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला, घंटों करती रही पुलिस को गुमराह

रायबरेली जिले में दर्दनाक घटना हो गई है, यहां एक बहन ने सिर्फ इसलिए बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी क्योंकि भाई ने बहन को उसके प्रेमी से मिलने से रोका था। इस बात से खुन्नस खाई बहन ने रात का इंतजार किया और जब भाई और परिवार सो गया तो एक साथ कुल्हाड़ी से तीन बार कर निर्मम हत्या कर दी। रात में किसी काम से उठने पर युवक की खून से सनी लाश देख परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची और जांच पड़ताल की। जब पुलिस ने मोबाइल डिटेल देख बहन से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और हत्या किए जाने की बात स्वीकार कर ली है।