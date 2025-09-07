Patrika LogoSwitch to English

रायबरेली

यूपी में बहन की हैवानियत…प्रेमी से मिलने को रोका तो भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला, घंटों करती रही पुलिस को गुमराह

रायबरेली में प्रेमी से मिलने से रोकने पर नाबालिग बहन ने अपने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला। उसने सोते समय भाई पर एक के बाद एक गले में तीन वार किए। घरवालों ने खून से युवक को खून से सना देखा तो हड़कंप मच गया।

रायबरेली

anoop shukla

Sep 07, 2025

Up news, murder news
फोटो सोर्स: पत्रिका, प्रेमी से मिलने से रोका तो बहन ने भाई की कर दीं हत्या

रायबरेली जिले में दर्दनाक घटना हो गई है, यहां एक बहन ने सिर्फ इसलिए बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी क्योंकि भाई ने बहन को उसके प्रेमी से मिलने से रोका था। इस बात से खुन्नस खाई बहन ने रात का इंतजार किया और जब भाई और परिवार सो गया तो एक साथ कुल्हाड़ी से तीन बार कर निर्मम हत्या कर दी। रात में किसी काम से उठने पर युवक की खून से सनी लाश देख परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची और जांच पड़ताल की। जब पुलिस ने मोबाइल डिटेल देख बहन से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और हत्या किए जाने की बात स्वीकार कर ली है।

रात में खाना खाने के बाद सभी सोने चले गए

जानकारी के बाद जिले के बछरावां कोतवाली क्षेत्र के नंदाखेड़ा गांव निवासी हिमांशू अपनी दो छोटी बहनों के साथ करीब दसों साल से नानी लक्षमीना के घर हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में रहता था। हिमांशु के मां, बाप की पहले ही मौत हो चुकी थी। शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद सभी लोग अलग-अलग चारपाई पर सो गए।

नानी की नींद खुली तो रोंगटे खड़े करने वाला नजारा था

देर रात नानी की नींद खुली सामने दृश्य देखते ही बदहवास हो गईं। हिमांशु का शरीर खून से सना पड़ा था, उन्होंने चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग आए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सीएचसी पहुंचाया। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर हरचंदपुर थाना प्रभारी आदर्श कुमार सिंह, एसओजी प्रभारी विजेंद्र शर्मा और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना के साक्ष्य जुटाए। साथ ही पुलिस ने दोनों बहनों और नानी से बात करके जानकारी लेनी शुरू की।

पुलिस ने नाबालिग बहन से सख्ती से की पूछताछ

थाना प्रभारी ने बताया कि घर में मर्डर हो और परिवार को पता न चले यह बात पची नहीं। इस पर सभी सदस्यों से सख्त पूछताछ की गई। पुलिस को मृतक की नाबालिग बहन पर कुछ शक हुआ जिससे कई राउंड पूछताछ हुई। अंत में उसने भाई की हत्या के बात को स्वीकार कर ली। पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी हुई, लड़की ने स्वीकार किया कि उसका एक लड़के से अफेयर है, भाई को यह मालूम चल गया था जिसपर उसने प्रेमी से बहन को मिलने से रोका।

अफेयर से नाराज था भाई, देर रात कुल्हाड़ी से कई वार कर मार डाली

इस बात से नाराज होकर बहन ने भाई की सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला।पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। नानी की तहरीर पर आरोपी किशोरी पर हत्या का केस दर्ज किया गया है।CO महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रेम-प्रसंग में छोटी बहन ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या की है। पूछताछ में बहन ने हत्या करने की बात कबूल की है।

Updated on:

07 Sept 2025 02:36 am

Published on:

07 Sept 2025 02:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / यूपी में बहन की हैवानियत…प्रेमी से मिलने को रोका तो भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला, घंटों करती रही पुलिस को गुमराह

