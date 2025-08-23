स्टाफ नर्स ने सीएचसी प्रभारी के ऊपर दर्ज कराया मुकदमा, जबरदस्ती का लगाया आरोप

Staff nurse filed case against CHC in-charge रायबरेली में संविदा स्टाफ नर्स ने सीएचसी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में थाना में तहरीर देकर उसने सीएचसी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। थाना पुलिस ने सीएचसी प्रभारी के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना सरेनी थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिसमें कप्तान का पुरवा सीएमओ ऑफिस रायबरेली की रहने वाली संविदा स्टाफ नर्स ने थाना में दिए तहरीर में बताया है कि वह एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स संविदा के रूप में काम करती है। बीते 21 अगस्त को करीब 3 बजे सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजेश गौतम ने उसे मोबाइल पर फोन किया। जिसमें उन्होंने कहा कि जरूरी काम है। एआरओ के आवास आ जाओ। जब उन्होंने कहा कि मरीज बहुत अधिक है। कुछ समय लग सकता है। तो सीएचसी प्रभारी ने कहा कि नौकरी करनी है कि नहीं?
सीएचसी प्रभारी की धमकी के बाद वह डॉ राजेश गौतम के पास पहुंच गई। डॉ राजेश गौतम ने उसे बुरी नीयत से पकड़कर छेड़खानी की। जबरदस्ती अपनी जांघ पर बैठा लिया। जिसका उसने विरोध किया तो डॉक्टर राजेश गौतम ने कहा कि नौकरी करना है तो मेरे कहने के अनुसार चलना होगा। वरना नौकरी से हटवा दूंगा, जान से मरवा दूंगा।
सरेनी थाना पुलिस ने स्टाफ नर्स से मिली तहरीर के आधार पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर राजेश गौतम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 75 और 351 (3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।