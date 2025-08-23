स्टाफ नर्स ने सीएचसी प्रभारी के ऊपर दर्ज कराया मुकदमा, जबरदस्ती का लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिसमें कप्तान का पुरवा सीएमओ ऑफिस रायबरेली की रहने वाली संविदा स्टाफ नर्स ने थाना में दिए तहरीर में बताया है कि वह एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स संविदा के रूप में काम करती है। बीते 21 अगस्त को करीब 3 बजे सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजेश गौतम ने उसे मोबाइल पर फोन किया। जिसमें उन्होंने कहा कि जरूरी काम है। एआरओ के आवास आ जाओ। जब उन्होंने कहा कि मरीज बहुत अधिक है। कुछ समय लग सकता है। तो सीएचसी प्रभारी ने कहा कि नौकरी करनी है कि नहीं?