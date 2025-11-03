पुलिस की सतर्कता से खुला ट्रैक्टर चोरी का राज, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

आरोपियों से चोरी का ट्रैक्टर और बाइक बरामद (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Crime News: विगत दिनों हमालपारा से चोरी हुए ट्रैक्टर मामले में खरसिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बाइक और चोरी का ट्रैक्टर बरामद कर आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, खरसिया थाना क्षेत्र के हमलापारा निवासी प्रार्थी सौरभ अग्रवाल पिता श्यामसुंदर अग्रवाल (34 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पास महिन्द्रा ट्रैक्टर 245 एनबीपी है, जो उनके मित्र अजय भारती (निवासी खरसिया) का है। 29 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे ट्रैक्टर घर के बाहर खड़ी थी, अगले दिन सुबह 6 बजे सोकर उठकर देखा तो वहां से ट्रैक्टर गायब था। जिससे काफी खोजबीन करने के बाद भी कुछ पता नहीं चलने पर उसने चोरी की रिपोर्ट खरसिया थाना में दर्ज कराया, इससे पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा-303(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर किया था।
इस दौरान पुलिस ने जांच के दौरान संदेह के आधार पर क्षेत्र के कुछ युवकों से पूछताछ की, इससे तीन युवकों ने अपराध करना स्वीकार किया, जिससे पुलिस ने आरोपी विक्रम कसेर पिता राधेश्याम कसेर (24 वर्ष), निवासी लालाधुर्वा गुडेली थाना सारंगढ़, हाल मुकाम टेमटेमा थाना खरसिया, रामप्रसाद सारथी पिता श्यामलाल सारथी (22 वर्ष) निवासी तरेकेला थाना छाल तथा कपूर कुमार केरकेट्टा पिता झगरू केरकेट्टा (31 वर्ष), निवासी कुडेकेला थाना छाल को गिरफ्तार किया है।
वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 29 अक्टूबर की रात विक्रम कसरे की बाइक से तीनों प्रार्थी के घर पहुंचे और वहां खड़े ट्रैक्टर को चोरी कर लिए और ट्रैक्टर को मंगलबाजार के पास झाड़ी में छुपा दिया था। आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को जब्त किया है।
उक्त चोरी मामले की जांच में चौकी प्रभारी खरसिया निरीक्षक अमित तिवारी, प्रधान आरक्षक अनंत तिवारी, महिला प्रधान आरक्षक ममता मिंज, आरक्षक साविल चंद्रा, डमरूधर पटेल एवं सिदार सिंह की भूमिका रही।
