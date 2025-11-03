Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

पुलिस की सतर्कता से खुला ट्रैक्टर चोरी का राज, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

Crime News: विगत दिनों हमालपारा से चोरी हुए ट्रैक्टर मामले में खरसिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Nov 03, 2025

आरोपियों से चोरी का ट्रैक्टर और बाइक बरामद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

आरोपियों से चोरी का ट्रैक्टर और बाइक बरामद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: विगत दिनों हमालपारा से चोरी हुए ट्रैक्टर मामले में खरसिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बाइक और चोरी का ट्रैक्टर बरामद कर आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, खरसिया थाना क्षेत्र के हमलापारा निवासी प्रार्थी सौरभ अग्रवाल पिता श्यामसुंदर अग्रवाल (34 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पास महिन्द्रा ट्रैक्टर 245 एनबीपी है, जो उनके मित्र अजय भारती (निवासी खरसिया) का है। 29 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे ट्रैक्टर घर के बाहर खड़ी थी, अगले दिन सुबह 6 बजे सोकर उठकर देखा तो वहां से ट्रैक्टर गायब था। जिससे काफी खोजबीन करने के बाद भी कुछ पता नहीं चलने पर उसने चोरी की रिपोर्ट खरसिया थाना में दर्ज कराया, इससे पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा-303(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर किया था।

तीन आरोपी गिरफ्तार

इस दौरान पुलिस ने जांच के दौरान संदेह के आधार पर क्षेत्र के कुछ युवकों से पूछताछ की, इससे तीन युवकों ने अपराध करना स्वीकार किया, जिससे पुलिस ने आरोपी विक्रम कसेर पिता राधेश्याम कसेर (24 वर्ष), निवासी लालाधुर्वा गुडेली थाना सारंगढ़, हाल मुकाम टेमटेमा थाना खरसिया, रामप्रसाद सारथी पिता श्यामलाल सारथी (22 वर्ष) निवासी तरेकेला थाना छाल तथा कपूर कुमार केरकेट्टा पिता झगरू केरकेट्टा (31 वर्ष), निवासी कुडेकेला थाना छाल को गिरफ्तार किया है।

वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 29 अक्टूबर की रात विक्रम कसरे की बाइक से तीनों प्रार्थी के घर पहुंचे और वहां खड़े ट्रैक्टर को चोरी कर लिए और ट्रैक्टर को मंगलबाजार के पास झाड़ी में छुपा दिया था। आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को जब्त किया है।

टीम में ये रहे शामिल

उक्त चोरी मामले की जांच में चौकी प्रभारी खरसिया निरीक्षक अमित तिवारी, प्रधान आरक्षक अनंत तिवारी, महिला प्रधान आरक्षक ममता मिंज, आरक्षक साविल चंद्रा, डमरूधर पटेल एवं सिदार सिंह की भूमिका रही।

ये भी पढ़ें

रायगढ़ बस स्टैंड में चोरी की वारदात, युवक के बैग से गायब हुए एक लाख नगद और कागजात, जांच में जुटी पुलिस
रायगढ़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 12:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / पुलिस की सतर्कता से खुला ट्रैक्टर चोरी का राज, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी भीषण टक्कर, मौके पर ही एक की मौत, 2 गंभीर

ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी भीषण टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

रायगढ़ में रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू, तीन चरणों के लिए NIT जारी

एमएसटीसी पोर्टल पर शुरू हुई ऑनलाइन बोली (photo source- Patrika)
रायगढ़

राज्योत्सव में परिवहन विभाग की नई पहल, 24 घंटे में मिलेगी एचएसआरपी नंबर प्लेट, 3 दिनों तक उठाएं लाभ

परिवहन विभाग राज्योत्सव में लगा रहा शिविर (photo source- Patrika)
रायगढ़

रायगढ़ की ऐतिहासिक बैठक से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ बनने का सफर, जानें कौन थे वे लोग जिन्होंने रखी थी आंदोलन की नींव?

CG Rajyotsav 2025 (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: सट्टा लिखने वाली महिला समेत चार गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त किया नगद और मोबाइल

सटोरियों को पुलिस ने पकड़ा (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.