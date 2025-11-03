पुलिस की सतर्कता से खुला ट्रैक्टर चोरी का राज, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, खरसिया थाना क्षेत्र के हमलापारा निवासी प्रार्थी सौरभ अग्रवाल पिता श्यामसुंदर अग्रवाल (34 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पास महिन्द्रा ट्रैक्टर 245 एनबीपी है, जो उनके मित्र अजय भारती (निवासी खरसिया) का है। 29 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे ट्रैक्टर घर के बाहर खड़ी थी, अगले दिन सुबह 6 बजे सोकर उठकर देखा तो वहां से ट्रैक्टर गायब था। जिससे काफी खोजबीन करने के बाद भी कुछ पता नहीं चलने पर उसने चोरी की रिपोर्ट खरसिया थाना में दर्ज कराया, इससे पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा-303(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर किया था।