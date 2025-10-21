करंट की चपेट में आकर वयस्क नर हाथी की मौत, 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर वन विभाग ने शुरू की जांच

हाथी (photo-patrika)
CG News: रायगढ़ जिले के तमनार वन क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां करंट की चपेट में आने से एक वयस्क नर हाथी की मौत हो गई। यह घटना सोमवार की दोपहर ग्राम केराखोल की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने खेत के पास मृत पड़े हाथी को देखा और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी।
सूचना मिलते ही तमनार रेंजर और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि खेत में जंगली सुअर का शिकार करने के लिए अवैध रूप से बिजली का करंट बिछाया गया था। उसी की चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई। वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए हैं और केराखोल गांव के तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि करंट का जाल किसने और क्यों लगाया था।
जानकारी के अनुसार, यह इलाका हाथियों के आवागमन का मुख्य कॉरिडोर है। अक्सर हाथियों का झुंड यहां खेतों और गांवों में प्रवेश करता है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगली जानवरों से बचाव के लिए किसी भी तरह का करंट जाल न लगाएं, क्योंकि इससे वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन होता है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान है।
हाथी के शव का पोस्टमार्टम वन विभाग की निगरानी में पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है और वन्यजीव प्रेमियों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की है।
