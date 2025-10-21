करंट की चपेट में आकर वयस्क नर हाथी की मौत, 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर वन विभाग ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही तमनार रेंजर और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि खेत में जंगली सुअर का शिकार करने के लिए अवैध रूप से बिजली का करंट बिछाया गया था। उसी की चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई। वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए हैं और केराखोल गांव के तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि करंट का जाल किसने और क्यों लगाया था।