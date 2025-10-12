CG Elephants: खत्म नहीं हुआ है हाथियों का आतंक! इस जिले के 17 गांवों में अलर्ट जारी, रहें सावधान

हाथी के विचरण से किसानों की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ धान की फसल तैयार होने को है और हाथी के आने से फसलों को नुकसान हो सकता है। पिछले दिनों हाथी के विचरण से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। कम अवधि की फसल तैयार होने को है। वहीं कई किसान फसलों को देखने के लिए अपने खेत भी अलसुबह जाते हैं। 10 अक्टूबर को हाथी फिंगेश्वर रेंज से निकलकर महासमुंद जिला में प्रवेश किया। ग्राम जीवतरा और घनसुली के बीच नहर नाली को पार कर कक्ष क्रमांक-79, 60 व 61 में भी देखा गया। जिसके बाद वन मंडल ने गांवों में मुनादी कराई।