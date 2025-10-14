Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Elephants killed youth: Video: भोपाल के युवक को अंबिकापुर के समीप हाथियों ने कुचलकर मार डाला, 25-30 हाथी रात से मचा रहे उत्पात

Elephants killed youth: भोपाल के युवक को अंबिकापुर के समीप हाथियों ने कुचलकर मार डाला, 25-30 हाथी रात से मचा रहे उत्पात शहर से लगे लालमाटी में दोपहर में युवक को कुचला, कई एकड़ में लगी धान की फसल को भी रौंदा, हाथियों को भगाने वन विभाग व कोतवाली की टीम मौके पर

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 14, 2025

Elephants killed youth

Lalmati Villagers on the spot (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। शहर के नजदीक के इलाके में 25-30 हाथियों का दल सोमवार की रात से विचरण कर रहा है। रिहायशी इलाके में हाथियों के पहुंच जाने से लोगों में दहशत है। इसी बीच हाथियों ने मंगलवार की दोपहर एक युवक को कुचलकर मार डाला। युवक की पहचान मध्यप्रदेश के भोपाल निवासी (Elephants killed youth) के रूप में हुई है। हाथियों को रिहायशी इलाके में घुसने से रोकने वन अमला व कोतवाली पुलिस की टीम लगी हुई है।

सोमवार की रात से 25-30 हाथियों के दल ने शहर से लगे लालमाटी जंगल में डेरा जमा रखा है। हाथियों का रुख गांव की ओर देखकर ग्रामीण घरों से बाहर निकल गए। वहीं वन विभाग की टीम उनपर निगरानी रखी रही। मंगलवार की सुबह से कोतवाली पुलिस के साथ वन विभाग की टीम उन्हें जंगल में रोके रखने की जुगत में लगी रही।

वहीं काफी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम ग्रामीणों को हाथियों के नजदीक नहीं जाने की समझाइश देती रही। इसी बीच दोपहर में हाथियों ने एक युवक को कुचलकर (Elephants killed youth) मार डाला।

युवक की पहचान भोपाल निवासी राजकुमार नाइक पिता चंदू नाइक 19 वर्ष के रूप में हुई है। वह यहां किसी काम से आया था। लालमाटी गांव में ही रहकर वह काम करता था।

Elephants killed youth: 2 घर तोड़ डाले, फसलें रौंदीं

हाथियों का दल (Elephants killed youth) सोमवार की रात शहर से लगे ग्राम पंचायत खैरबार के अमेराडुगु गांव में पहुंचा था। वन अमला हाथियों को गांव से दूर खदेडऩे में लगा रहा। ग्रामीणों का कहना था कि जितनी संख्या में हाथी विचरण कर रहे हैं, इस हिसाब से वन कर्मचारियों की संख्या काफी कम हैं।

इसी बीच हाथियों ने श्रीराम तिग्गा पिता नान साय समेत एक अन्य ग्रामीण के घर तोड़ डाला। वहीं खेत में लगी फसलों को भी रौंदा। हाथियों का दल खैरबार व अमेराडुगु से निकलकर निगम क्षेत्र के महामाया पहाड़ व बधियाचुआं में पहुंचा गया। इस दौरान लोग घरों छोड़ सडक़ पर निकल गए। रात तक लोग घरों से बाहर 9Elephants killed youth) ही रहे। इधर वन विभाग ने हाथियों को खदेड़ते हुए लालमाटी की तरफ भेजा।

Waterfall incident: Video: मैनपाट के टाइगर प्वाइंट वाटरफॉल में फिसलकर गिरा युवक, चट्टानों से टकराकर हुई मौत
अंबिकापुर
Waterfall incident

Updated on:

14 Oct 2025 05:15 pm

Published on:

14 Oct 2025 05:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Elephants killed youth: Video: भोपाल के युवक को अंबिकापुर के समीप हाथियों ने कुचलकर मार डाला, 25-30 हाथी रात से मचा रहे उत्पात

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

