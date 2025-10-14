Elephants killed youth: Video: भोपाल के युवक को अंबिकापुर के समीप हाथियों ने कुचलकर मार डाला, 25-30 हाथी रात से मचा रहे उत्पात

अंबिकापुर। शहर के नजदीक के इलाके में 25-30 हाथियों का दल सोमवार की रात से विचरण कर रहा है। रिहायशी इलाके में हाथियों के पहुंच जाने से लोगों में दहशत है। इसी बीच हाथियों ने मंगलवार की दोपहर एक युवक को कुचलकर मार डाला। युवक की पहचान मध्यप्रदेश के भोपाल निवासी (Elephants killed youth) के रूप में हुई है। हाथियों को रिहायशी इलाके में घुसने से रोकने वन अमला व कोतवाली पुलिस की टीम लगी हुई है।