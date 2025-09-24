CG Crime News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई: तीन जिलों से चोरी हुई 52 बाइक बरामद, 18 आरोपी गिरफ्तार

इन चोरी की घटनाओं को राज उर्फ राजा खान पिता अली खान, अजय कुमार साहू पिता कृष्ण कुमार साहू निवासी खजरी, अर्जुन महिलाने पिता बाबू लाल महिलाने निवासी भदरा, मेमसाय साहू पिता मन्दरू लाल साहू निवासी खजरी, भानुप्रताप खूंटे पिता मनोहर लाल खूंटे निवासी हीरी थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़, लक्ष्मण दास महंत उर्फ छोटे पिता समारू दास महंत निवासी पटारीपाली थाना केडार जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, देवकुमार भारद्वाज पिता दुजेराम भारद्वाज निवासी ग्राम मेढ़ापाली थाना डभरा जिला सक्त, उसत दास महंत पिता गुलाब दास महंत निवासी सारसमाल थाना लैलूंगा, नरेंद्र पैंकरा पिता कमल पैंकरा बरसा बहार थाना लैलूंगा, रोहित सारथी पिता पिंटू सारथी वार्ड नंबर 1 लैलूंगा, जयराम चौहान, हिदायत खान, मुकेश दास, किशन बंजारे, रामा कोसले, शोभाराम यादव, देव पैंकरा (घरघोड़ा अपराध में जेल दाखिल) छतर राठिया (घरघोड़ा अपराध में जेल दाखिल) ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है।