CG News: नगर निगम सीमा में लाईएश की अवैध डंपिंग, हवा और बारिश से फैल रहा प्रदूषण

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अब तक यह देखने व सुनने को मिल रहा था कि लाईएश का अवैध तरीके से शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में डंप किया जाता था, लेकिन ट्रांसपोटरों को हौसला इतना बढ़ गया कि अब नगर-निगम सीमा के अंदर लाईएश के अंदर ही लाईएश का अवैध डंप कर रहे हैं। बड़े रामपुर में सड़क के किनारे ही काफी बड़े पैमाने पर लाईएश डंप किया गया है जिसके कारण क्षेत्र के लोग परेशान हैं।
सर्किट हाऊस से उर्दना मार्ग में स्थित बड़े रामपुर में सड़क से किनारे खाली भूमि पर काफी बड़े पैमाने में लाईएश का डंप कर दिया गया है, जिसके कारण बारिश में यह लाईएश बहकर सड़क व आस-पास क्षेत्र में बह रहा है। वहीं बारिश के बाद सूखे मौसम में यह लाईएश हवा में उड़कर राहगिरों के लिए मुसिबत खड़ी कर रही है।
बारिश थमने के बाद रामपुर क्षेत्र में इन दिनो चारपहिया वाहनों के आवागमन होने के बाद लाईएश का गुब्बार उड़ता है। इतना ही नहीं इस क्षेत्र के रहवासी भी दिन भर परेशान हैं। सूखे मौसम में यह लाईएश हवा में उड़कर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है जिसके कारण क्षेत्र के लोग परेशान हैं।
कुछ दिनों पूर्व कोतरा रोड में भी विवादित भूमि पर भी लाईएश का डंप काफी बड़े पैमाने पर किया गया था, यहां के लिए भी पर्यावरण विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी। इस दौरान भी आस-पास के रहवासियों ने प्रशासन से शिकायत किया था। रामपुर में लाईएश डंप करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। मैं दिखवाता हूं।