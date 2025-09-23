CG News: नगर निगम सीमा में लाईएश की अवैध डंपिंग, हवा और बारिश से फैल रहा प्रदूषण

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अब तक यह देखने व सुनने को मिल रहा था कि लाईएश का अवैध तरीके से शहर के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में डंप किया जाता था, लेकिन ट्रांसपोटरों को हौसला इतना बढ़ गया कि अब नगर-निगम सीमा के अंदर लाईएश के अंदर ही लाईएश का अवैध डंप कर रहे हैं। बड़े रामपुर में सड़क के किनारे ही काफी बड़े पैमाने पर लाईएश डंप किया गया है जिसके कारण क्षेत्र के लोग परेशान हैं।