CG News: पहले चरण की रेत खदान नीलामी में बड़ा विवाद, खनिज विभाग ने निरस्त किया टेंडर

CG News: पिछले दिनों जिले में 5 रेत घाटों की हुई नीलामी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रेत घाट लेबड़ा विवादों में फंस गया। इसके कारण उक्त रेत घाट के टेेंडर को ही खनिज विभाग ने निरस्त कर दिया गया है। जिले में चिन्हांकिति 16 रेत घाटों के नीलामी के लिए खनिज विभाग ने एनआईटी जारी कर

रायगढ़

Laxmi Vishwakarma

Nov 16, 2025

खनिज विभाग ने निरस्त किया टेंडर (photo source- Patrika)

खनिज विभाग ने निरस्त किया टेंडर (photo source- Patrika)

CG News: पिछले दिनों जिले में 5 रेत घाटों की हुई नीलामी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रेत घाट लेबड़ा विवादों में फंस गया। इसके कारण उक्त रेत घाट के टेेंडर को ही खनिज विभाग ने निरस्त कर दिया गया है। जिले में चिन्हांकिति 16 रेत घाटों के नीलामी के लिए खनिज विभाग ने एनआईटी जारी कर नीलामी की तिथि तय कर दी है। इसी कड़ी में पिछले दिनों प्रथम चरण में शामिल रेत खदानों की नीलामी हुई।

पहले चरण में शामिल रेत खदान खरसिया का बरभौना, धरमजयगढ़ में बायसी, घरघोड़ा में कंचनपुर, रायगढ़ में लेबड़ा और छाल में पुसल्दा रेत घाट का नाम शामिल है। उक्त खदानों के नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 11 खदानों के टेंडर की प्रक्रिया होगी। टेंडर खुलने के लिए तय तिथि में ही बरभौना और बायसी का टेंडर देर रात खुल गया, लेकिन शेष 3 खदानों का टेंडर पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण लटक गया। इसके बाद मंगलवार टेेंडर खोला गया जिसमें लेबड़ा रेत घाट बिलासपुर अंजय जोशी को मिला।

उक्त रेत घाट अंजय जोशी को मिलने के बाद महासमुंद के एक बोलीदार ने आपत्ति जताई कि उसके द्वारा पूरे दस्तावेज अपलोड करने के बाद भी सत्यापन में दस्तावेज अधूरा बता दिया गया जिसके कारण वह टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो गया। इस आपत्ति को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए जांच कराई और और लेबड़ा रेत घाट के टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है।

जारी होगी नई तिथि

CG News: लेबड़ा रेत घाट के लिए खनिज विभाग द्वारा दोबारा नई तिथि जारी करते हुए एनआईटी जारी करना होगा। एनआईटी जारी होने के बाद फिर से टेंडर की प्रक्रिया होगी। लेबड़ा रेत घाट में सबसे अधिक बोलीदार 546 लोग शामिल हुए थे। प्रत्येक बोलीदार ने 10 हजार रुपए का आवेदन शुल्क जमा किया था। टेंडर निरस्त होने के बाद अब उक्त राशि वापस करने के लिए प्रावधान खोज रहे हैं। कुलमिलाकर देखा जाए तो यह आवेदन शुल्क को लेकर अब पेंच फंस गया है।

लेबड़ा रेत घाट का टेंडर निरस्त किया गया है। आवेदन शुल्क को लेकर मुख्यालय से चर्चा की जा रही है: रमाकांत सोनी, जिला खनिज अधिकारी

16 Nov 2025 06:39 pm

16 Nov 2025 06:36 pm

