CG News: पहले चरण की रेत खदान नीलामी में बड़ा विवाद, खनिज विभाग ने निरस्त किया टेंडर

पहले चरण में शामिल रेत खदान खरसिया का बरभौना, धरमजयगढ़ में बायसी, घरघोड़ा में कंचनपुर, रायगढ़ में लेबड़ा और छाल में पुसल्दा रेत घाट का नाम शामिल है। उक्त खदानों के नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 11 खदानों के टेंडर की प्रक्रिया होगी। टेंडर खुलने के लिए तय तिथि में ही बरभौना और बायसी का टेंडर देर रात खुल गया, लेकिन शेष 3 खदानों का टेंडर पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण लटक गया। इसके बाद मंगलवार टेेंडर खोला गया जिसमें लेबड़ा रेत घाट बिलासपुर अंजय जोशी को मिला।