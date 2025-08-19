CG News: डैम में डूबने से युवक की मौत, 17 घंटे बाद मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला डूबने का प्रतीत होता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह साफ हो पाएगी। घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी तरह की अनहोनी या साजिश की आशंका को भी नकारा न जा सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। वहीं, सुशांत का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर घटना की सच्चाई सामने लाई जाएगी।