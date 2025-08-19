CG News: डैम में डूबने से युवक की मौत, 17 घंटे बाद मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में रविवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब पीडब्ल्यूडी विभाग के सब-इंजीनियर के बेटे और युवक सुशांत प्रधान अचानक रहस्यमय तरीके से डैम के पास से लापता हो गया। करीब 17 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार सुबह गोताखोरों की टीम ने उसकी लाश मछली पकड़ने वाले जाल में फंसी हुई बरामद की। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात सुशांत प्रधान अपने तीन दोस्तों के साथ शहर से सटे डैम के पास घूमने गया था। देर रात अचानक वह अपने दोस्तों से अलग हो गया और फिर काफी देर तक वापस नहीं लौटा। दोस्तों ने पहले उसे आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर उन्होंने परिजनों को सूचना दी।
परिवार वालों ने तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी। सुबह होते ही कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर खोजबीन शुरू की। गोताखोरों की टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने डैम के गहरे पानी में तलाश शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार युवक का शव मछुआरों द्वारा लगाए गए जाल में फंसा हुआ मिला। शव को बाहर निकालते ही परिजनों और मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई।
कोतवाली पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में मृतक के दोस्तों ने बताया कि रात को सभी लोग डैम किनारे गए थे। इसी दौरान सुशांत हाथ-पैर धोने पानी के किनारे गया और अचानक से नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन जब लंबे समय तक वापस नहीं आया तो उनकी चिंता बढ़ी।
पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला डूबने का प्रतीत होता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह साफ हो पाएगी। घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी तरह की अनहोनी या साजिश की आशंका को भी नकारा न जा सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। वहीं, सुशांत का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर घटना की सच्चाई सामने लाई जाएगी।