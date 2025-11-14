कड़ाके की ठंड शुरू! 3 दिन से लगातार 11 डिग्री तापमान, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

लगातार ठंड बढ़ रही है। इसके बाद भी अभी तक नगर निगम द्वारा शहर के चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे कई जगह देखने को मिल रहा है कि लोग पेपर व पुठा जलाकर ठंड दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा दिक्कत बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन में होती है, क्योंकि इन जगहों पर हर हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, ऐसे में अगर इन दोनों जगहों पर अलाव की व्यवस्था हो जाती तो यात्रियों को काफी राहत मिलती।