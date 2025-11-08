धोती-कुर्ता पहनकर होटल पहुंचे बुजुर्ग को नहीं मिली एंट्री, परिवार के सामने की गई बेइज्जती!

धोती-कुर्ता पहनकर होटल पहुंचे बुजुर्ग को नहीं मिली एंट्री (photo source- Patrika)
Dhoti Kurta Controversy: अपने नाती के इंक्रीमेंट होने पर परिवार के साथ खाना खाने के लिए होटल पहुंचे बुजुर्ग के साथ दरबान और अन्य कर्मचारियों ने सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार किया क्योंकि वह बुजुर्ग पारंपरिक वेश-भूषा धोती-कुर्ता में पहुंच गया था। इस बात को देर रात युवा संकल्प की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बरमकेला निवासी विष्णुचरण साहू की बेटी रायगढ़ में रहती है और उसका नाती कहीं बाहर किसी कंपनी में जॉब करता है।
पिछले दिनों हुए उसके इंक्रीमेंट के बाद वह अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए छातामुड़ा चौक के समीप स्थित अमाया रेस्टोरेट पहुंचा। शुरूआत में तो बुजुर्ग के वेशभूषा को लेकर दरबान ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन किसी तरह से दरबान की बात को दरकिनार करते हुए परिवार के साथ अंदर प्रवेश किए। टेबल में बैठने के बाद खाने का ऑर्डर भी कर लिए थे, लेकिन कुछ देर बाद बुजुर्ग को दूसरा कपड़ा पहनकर आने के लिए कहा गया। कारण पूछने पर मैनेजर व अन्य द्वारा दुर्व्यवहार किया जाने लगा।
इस बात की भनक युवा संकल्प की टीम को लेकर युवा संकल्प रात में उक्त रेस्टोरेंट पहुंचा और मैनेजर से पारंपरिक वेशभूषा का अपमान न करने की बात को लेकर चर्चा करने लगे जिस पर मैनेजर व अन्य कर्मचारी युवा संकल्प की टीम के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगे। इससे आक्रोशित युवा संकल्प की टीम ने रेस्टोरेट के गेट में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।
जिसकी सूचना पर जूटमिल पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनो पक्षों को समझाईश देने का प्रयास करती रही। शहर के अंदर कई व्हीआईपी रेस्टोरेंट व होटल हैं, लेकिन आज पर्यंत इस तरह की घटना सामने नहीं आई थी। पहली बार यह देखने को मिला कि पारंपरिक वेशभूषा में गए बुजुर्ग को शर्मिंदा होना पड़ रहा था।
Dhoti Kurta Controversy: काफी देर तक प्रदर्शन होने के बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर और संचालक दोनो आए और बुजुर्ग से माफी मांगने के साथ ही साथ भविष्य में पारंपरिक वेशभूषा का अपमान न करने की बात कहने लगे। तब जाकर मामला शांत हुआ। और युवा संकल्प की टीम वापस लौटी।
