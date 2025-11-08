Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

धोती-कुर्ता पहनकर होटल पहुंचे बुजुर्ग को नहीं मिली एंट्री, परिवार के सामने की गई बेइज्जती!

Dhoti Kurta Controversy: कर्मचारियों ने बुजुर्ग को कपड़े बदलने के लिए कहा, जिसके बाद युवा संकल्प टीम ने रेस्टोरेंट के बाहर देर रात तक प्रदर्शन किया।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 08, 2025

धोती-कुर्ता पहनकर होटल पहुंचे बुजुर्ग को नहीं मिली एंट्री (photo source- Patrika)

धोती-कुर्ता पहनकर होटल पहुंचे बुजुर्ग को नहीं मिली एंट्री (photo source- Patrika)

Dhoti Kurta Controversy: अपने नाती के इंक्रीमेंट होने पर परिवार के साथ खाना खाने के लिए होटल पहुंचे बुजुर्ग के साथ दरबान और अन्य कर्मचारियों ने सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार किया क्योंकि वह बुजुर्ग पारंपरिक वेश-भूषा धोती-कुर्ता में पहुंच गया था। इस बात को देर रात युवा संकल्प की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बरमकेला निवासी विष्णुचरण साहू की बेटी रायगढ़ में रहती है और उसका नाती कहीं बाहर किसी कंपनी में जॉब करता है।

Dhoti Kurta Controversy: रेस्टोरेट के गेट में धरना प्रदर्शन

पिछले दिनों हुए उसके इंक्रीमेंट के बाद वह अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए छातामुड़ा चौक के समीप स्थित अमाया रेस्टोरेट पहुंचा। शुरूआत में तो बुजुर्ग के वेशभूषा को लेकर दरबान ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन किसी तरह से दरबान की बात को दरकिनार करते हुए परिवार के साथ अंदर प्रवेश किए। टेबल में बैठने के बाद खाने का ऑर्डर भी कर लिए थे, लेकिन कुछ देर बाद बुजुर्ग को दूसरा कपड़ा पहनकर आने के लिए कहा गया। कारण पूछने पर मैनेजर व अन्य द्वारा दुर्व्यवहार किया जाने लगा।

इस बात की भनक युवा संकल्प की टीम को लेकर युवा संकल्प रात में उक्त रेस्टोरेंट पहुंचा और मैनेजर से पारंपरिक वेशभूषा का अपमान न करने की बात को लेकर चर्चा करने लगे जिस पर मैनेजर व अन्य कर्मचारी युवा संकल्प की टीम के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगे। इससे आक्रोशित युवा संकल्प की टीम ने रेस्टोरेट के गेट में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

जिसकी सूचना पर जूटमिल पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनो पक्षों को समझाईश देने का प्रयास करती रही। शहर के अंदर कई व्हीआईपी रेस्टोरेंट व होटल हैं, लेकिन आज पर्यंत इस तरह की घटना सामने नहीं आई थी। पहली बार यह देखने को मिला कि पारंपरिक वेशभूषा में गए बुजुर्ग को शर्मिंदा होना पड़ रहा था।

माफी मांगने के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन

Dhoti Kurta Controversy: काफी देर तक प्रदर्शन होने के बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर और संचालक दोनो आए और बुजुर्ग से माफी मांगने के साथ ही साथ भविष्य में पारंपरिक वेशभूषा का अपमान न करने की बात कहने लगे। तब जाकर मामला शांत हुआ। और युवा संकल्प की टीम वापस लौटी।

ये भी पढ़ें

CG Accident News: होटल से घर लौट रहा था युवक, पिकअप ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत…
कोरबा
CG Accident News: होटल से घर लौट रहा था युवक, पिकअप ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत...(phot0-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 06:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / धोती-कुर्ता पहनकर होटल पहुंचे बुजुर्ग को नहीं मिली एंट्री, परिवार के सामने की गई बेइज्जती!

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

24 घंटें तक कलेक्टोरेट के बाहर डटे रहे ग्रामीण, बोले- हमारी आवाज नहीं सुनी तो करेंगे बड़ा आंदोलन

24 घंटें तक कलेक्टोरेट के बाहर डटे रहे ग्रामीण (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: महापौर का नाम तो लिखा पर बुलाना भूल गए, जिला प्रशासन की बड़ी चूक पर मचा बवाल

महापौर कार्यक्रम से रहे गायब! (photo source- Patrika)
रायगढ़

धान खरीदी केंद्रों में मनमानी! प्रबंधक ने अपने बेटे को ही बना दिया लिपिक, जांच के नाम पर लीपापोती

प्रबंधक ने अपने बेटे को ही बना दिया लिपिक (photo source- Patrika)
रायगढ़

रेत का अवैध परिवहन करते 10 ट्रैक्टर जब्त, खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई

रेत का अवैध परिवहन (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG Fraud News: ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15 लाख से अधिक की धोखाधड़ी, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

ट्रेलर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.