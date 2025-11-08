धोती-कुर्ता पहनकर होटल पहुंचे बुजुर्ग को नहीं मिली एंट्री, परिवार के सामने की गई बेइज्जती!

पिछले दिनों हुए उसके इंक्रीमेंट के बाद वह अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए छातामुड़ा चौक के समीप स्थित अमाया रेस्टोरेट पहुंचा। शुरूआत में तो बुजुर्ग के वेशभूषा को लेकर दरबान ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन किसी तरह से दरबान की बात को दरकिनार करते हुए परिवार के साथ अंदर प्रवेश किए। टेबल में बैठने के बाद खाने का ऑर्डर भी कर लिए थे, लेकिन कुछ देर बाद बुजुर्ग को दूसरा कपड़ा पहनकर आने के लिए कहा गया। कारण पूछने पर मैनेजर व अन्य द्वारा दुर्व्यवहार किया जाने लगा।