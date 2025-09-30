Ganja smuggling: नशे पर प्रहार… मुखबिर की सूचना पर दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, 1.2 किलो से अधिक गांजा जब्त

कमरे की तलाशी लेने पर संदेही के बिस्तर के नीचे छिपाकर रखे एक सफेद प्लास्टिक पन्नी में गांजा बरामद हुआ। उक्त गांजा 337 ग्राम था। ऐसे में पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं न्यायिक आदेश पर उसे जेल भेजा गया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक विजय कुमार एक्का, जयराम सिदार, प्रधान आरक्षक विनित तिर्की, आरक्षक नरेन्द्र पैकरा, महिला आरक्षक प्रभावित पुष्पा कुजूर शामिल थे।