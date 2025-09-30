Ganja smuggling: नशे पर प्रहार… मुखबिर की सूचना पर दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, 1.2 किलो से अधिक गांजा जब्त

आरोपी गिरफ्तार
Ganja smuggling: कोतरारोड़ और पूंजीपथरा पुलिस ने गांजा बिक्री करने वाले दो लोगों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों के पास से करीब एक किलो दो सौ ग्राम गांजा जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, बीते 28 सितंबर को थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम कौवाताल निवासी गांजा तस्कर को 900 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम कौवाताल निवासी श्यामसुन्दर साहू गांजा से भरा थैला लेकर बिक्री के लिए जूटमिल रायगढ़ की ओर जा रहा है।
सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ओवरब्रिज कोसमनारा के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति कपड़े का थैला दबाए पैदल आता दिखाई दिया, जिसे रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम श्यामसुन्दर साहू पिता स्कबर साहू उम्र 70 वर्ष निवासी कौवाताल थाना कोतरारोड़ बताया।
तलाशी लेने पर उसके थैले से 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायिक आदेश पर जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के साथ सहायक उप निरीक्षक देव प्रसाद चौहान, प्रधान आरक्षक करूणेश राय, आरक्षक संदीप कौशिक, राजेश खाण्डेय और अशोक राठिया शामिल रहे।
वहीं दूसरी घटना भी रविवार की है। थाना प्रभारी पूंजीपथरा राकेश मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम देलारी राजा मैदान के पास किराए के मकान में रहने वाला विनोद पटेल अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री करने गांजा रखा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी। जहां आरोपी विनोद पटेल अपने कमरे में मौजूद मिला।
कमरे की तलाशी लेने पर संदेही के बिस्तर के नीचे छिपाकर रखे एक सफेद प्लास्टिक पन्नी में गांजा बरामद हुआ। उक्त गांजा 337 ग्राम था। ऐसे में पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं न्यायिक आदेश पर उसे जेल भेजा गया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक विजय कुमार एक्का, जयराम सिदार, प्रधान आरक्षक विनित तिर्की, आरक्षक नरेन्द्र पैकरा, महिला आरक्षक प्रभावित पुष्पा कुजूर शामिल थे।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग