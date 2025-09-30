Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Ganja smuggling: नशे पर प्रहार… मुखबिर की सूचना पर दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, 1.2 किलो से अधिक गांजा जब्त

Ganja smuggling: कोतरारोड़ और पूंजीपथरा पुलिस ने गांजा बिक्री करने वाले दो लोगों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों के पास से करीब एक किलो दो सौ ग्राम गांजा जब्त किया गया है।

2 min read

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Sep 30, 2025

crime news

आरोपी गिरफ्तार

Ganja smuggling: कोतरारोड़ और पूंजीपथरा पुलिस ने गांजा बिक्री करने वाले दो लोगों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों के पास से करीब एक किलो दो सौ ग्राम गांजा जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, बीते 28 सितंबर को थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम कौवाताल निवासी गांजा तस्कर को 900 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम कौवाताल निवासी श्यामसुन्दर साहू गांजा से भरा थैला लेकर बिक्री के लिए जूटमिल रायगढ़ की ओर जा रहा है।

सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ओवरब्रिज कोसमनारा के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति कपड़े का थैला दबाए पैदल आता दिखाई दिया, जिसे रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम श्यामसुन्दर साहू पिता स्कबर साहू उम्र 70 वर्ष निवासी कौवाताल थाना कोतरारोड़ बताया।

Ganja smuggling: 900 ग्राम गांजा बरामद

तलाशी लेने पर उसके थैले से 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायिक आदेश पर जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के साथ सहायक उप निरीक्षक देव प्रसाद चौहान, प्रधान आरक्षक करूणेश राय, आरक्षक संदीप कौशिक, राजेश खाण्डेय और अशोक राठिया शामिल रहे।

पूंजीपथरा पुलिस ने देलारी में की कार्रवाई

वहीं दूसरी घटना भी रविवार की है। थाना प्रभारी पूंजीपथरा राकेश मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम देलारी राजा मैदान के पास किराए के मकान में रहने वाला विनोद पटेल अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री करने गांजा रखा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी। जहां आरोपी विनोद पटेल अपने कमरे में मौजूद मिला।

कमरे की तलाशी लेने पर संदेही के बिस्तर के नीचे छिपाकर रखे एक सफेद प्लास्टिक पन्नी में गांजा बरामद हुआ। उक्त गांजा 337 ग्राम था। ऐसे में पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं न्यायिक आदेश पर उसे जेल भेजा गया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक विजय कुमार एक्का, जयराम सिदार, प्रधान आरक्षक विनित तिर्की, आरक्षक नरेन्द्र पैकरा, महिला आरक्षक प्रभावित पुष्पा कुजूर शामिल थे।

ये भी पढ़ें

गांजा तस्करी का तरीका देखकर पुलिस के उड़े होश, गुप्त केबिन में छिपाया था माल, नाबालिग समेत 5 पकड़ाए
रायपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 02:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Ganja smuggling: नशे पर प्रहार… मुखबिर की सूचना पर दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, 1.2 किलो से अधिक गांजा जब्त

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bear Attack: पूर्व पार्षद पर भालुओं का जानलेवा हमला, इलाके में दहशत का माहौल

भालुओं का जानलेवा हम (Photo source- Patrika)
रायगढ़

दर्दनाक हादसा: खेत में लगे करंट प्रवाहित तार की संपर्क में आने से भांजे की मौत, मामा को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही जांच

मौत (photo- patrika)
रायगढ़

अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब होगी आसान, 5 अक्टूबर से पुलिस विभाग देगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग…

अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब होगी आसान, 5 अक्टूबर से पुलिस विभाग देगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग...(photo-patrika)
रायगढ़

आवारा कुत्ते के काटने से मासूम की मौत, उपचार के दौरान चल बसा बच्चा… परिवार में मातम

बच्चे की मौत (पत्रिका फाइल फोटो)
रायगढ़

Raipur News: रायपुर के चंगोराभाठा से नक्सली पति-पत्नी गिरफ्तार, 5-6 साल से नक्सलियों को भेजे रहे थे जानकारी

Raipur News: रायपुर के चंगोराभाठा से नक्सली पति-पत्नी गिरफ्तार, 5-6 साल से नक्सलियों को भेजे रहे थे जानकारी
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.