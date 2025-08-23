गांजा तस्करी का तरीका देखकर पुलिस के उड़े होश, गुप्त केबिन में छिपाया था माल, नाबालिग समेत 5 पकड़ाए

जानकारी के अनुसार, डीआरआई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बड़ी मात्रा में गांजा लेकर कार से ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर आने वाले हैं। इस पर डीआरआई की टीम ने शक्ति मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार की सीटों के नीचे बने गुप्त केबिन से 43 पैकेट गांजा बरामद किया गया। बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 38.883 किलो निकला।