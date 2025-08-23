Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

गांजा तस्करी का तरीका देखकर पुलिस के उड़े होश, गुप्त केबिन में छिपाया था माल, नाबालिग समेत 5 पकड़ाए

Ganja smuggling: राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), रायपुर की टीम ने गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को टीम ने नाकेबंदी कर बिलासपुर जिले के शक्ति क्षेत्र में 5 गांजा तस्करों को पकड़ा।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 23, 2025

5 गांजा तस्कर गिरफ्तार(photo-patrika)
5 गांजा तस्कर गिरफ्तार(photo-patrika)

Ganja smuggling: राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), रायपुर की टीम ने गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को टीम ने नाकेबंदी कर बिलासपुर जिले के शक्ति क्षेत्र में 5 गांजा तस्करों को पकड़ा। इनके पास से 38.883 किलो गांजा जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है।

जानकारी के अनुसार, डीआरआई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बड़ी मात्रा में गांजा लेकर कार से ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर आने वाले हैं। इस पर डीआरआई की टीम ने शक्ति मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार की सीटों के नीचे बने गुप्त केबिन से 43 पैकेट गांजा बरामद किया गया। बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 38.883 किलो निकला।

कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया और एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए 5 आरोपियों में से 4 को बिलासपुर स्थित एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं, नाबालिग आरोपी को किशोर न्यायालय में पेश करने के बाद स्थानीय बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

डीआरआई की इस कार्रवाई से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि गांजा तस्करी का नेटवर्क लगातार सक्रिय है और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विभाग लगातार निगरानी में जुटा हुआ है।

