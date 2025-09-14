Patrika LogoSwitch to English

kharsia hatyakand: परिवार के 4 लोगों की हत्या का राज़ बेनकाब, पड़ोसी ने र​ची थी खौफनाक साजिश, जानें मामला…

kharsia hatyakand: खरसिया के ठुसेकेला गांव में चार लोगों की निर्मम हत्या, पुलिस ने पड़ोसी और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर खौफनाक साजिश का राज़ खोला।

रायगढ़

Laxmi Vishwakarma

Sep 14, 2025

परिवार के 4 लोगों की हत्या का राज़ बेनकाब (Photo source- Patrika)
परिवार के 4 लोगों की हत्या का राज़ बेनकाब (Photo source- Patrika)

kharsia hatyakand: खरसिया थाना क्षेत्र के ठुसेकेला गांव में एक साथ चार लोगों की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पड़ोसी ग्रामीण और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हत्याकांड की वजह आरोपी द्वारा मृतक के चरित्र शंका करना था और मृत बुधराम उसे अपनी बाड़ी की जमीन की बिक्री नहीं कर रहा था, इस बात की भी वह रंजिश रखता था।

kharsia hatyakand: धारदार हथियार से वार कर सभी की हत्या

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार की दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी दिव्यांग कुमार पटेल ने खुलासा करते हुए बताया कि बीते 11 सितंबर को ग्राम ठुसेकेला राजीव नगर में ग्रामीणों ने खरसिया पुलिस को सूचना दी थी कि बुधराम उरांव का घर अंदर से बंद है और भीतर खून के धब्बे दिख रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचीं। जांच में बुधराम उरांव (42), उसकी पत्नी सहोद्रा (37) और दोनों बच्चों अरविंद (12) और शिवांगी (5) के शव बाड़ी में खाद के गड्ढ़े से बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि धारदार हथियार से वार कर सभी की हत्या की गई है।

पहले की थी घर की रेकी

रंजिश को लेकर आरोपी बुधराम की हत्या करने के लिए मौके की ताक में था। घटना के पूर्व बुधराम और उसकी पत्नी की गैर मौजूदगी में उसके घर की रेकी की थी। बीते 9 सितंबर की रात उसने बुधराम को खूब नशे में देखा था। उसी रात प्लान के मुताबिक आरोपी और उसका नाबालिग बेटा बुधराम के घर में घुसे और सोते हुए बुधराम और उसकी पत्नी, बच्चों पर हथियार से हमला कर हत्या कर दी।

इसके बाद शवों को घर के दूसरे कमरे में जमीन खोद कर दफनाना चाह रहे थे, लेकन जमीन सख्त होने से गढ्ढा नहीं कर पाए। ऐसे में सभी शव को घसीटते हुए बाड़ी की ओर ले जाकर खाद में गढ्ढा कर दफन करने का प्रयास किया। आरोपियों की निशानदेही पर टंगिया, रॉड, गैंती, फावड़ा, कपड़े व अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए गए हैं।

आरोपी पूर्व में भी कर चुका है हत्या

kharsia hatyakand: पुलिस ने बताया कि आरोपी पड़ोसी का इससे भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपी लकेश्वर पटेल एक अन्य हत्या के अपराध में पूर्व सजायाफ्ता भी है।

Published on:

14 Sept 2025 11:33 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / kharsia hatyakand: परिवार के 4 लोगों की हत्या का राज़ बेनकाब, पड़ोसी ने र​ची थी खौफनाक साजिश, जानें मामला…

