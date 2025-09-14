पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार की दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी दिव्यांग कुमार पटेल ने खुलासा करते हुए बताया कि बीते 11 सितंबर को ग्राम ठुसेकेला राजीव नगर में ग्रामीणों ने खरसिया पुलिस को सूचना दी थी कि बुधराम उरांव का घर अंदर से बंद है और भीतर खून के धब्बे दिख रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचीं। जांच में बुधराम उरांव (42), उसकी पत्नी सहोद्रा (37) और दोनों बच्चों अरविंद (12) और शिवांगी (5) के शव बाड़ी में खाद के गड्ढ़े से बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि धारदार हथियार से वार कर सभी की हत्या की गई है।