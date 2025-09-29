दर्दनाक हादसा: खेत में लगे करंट प्रवाहित तार की संपर्क में आने से भांजे की मौत, मामा को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही जांच

मौत (photo- patrika)
Big Incident: रायगढ़ जिले में शनिवार शाम को एक युवक शौच के लिए अपने मामा के खेत की तरफ गया था, जहां उसके मामा ने फसल को मवेशियों से बचाने के लिए करंट प्रवाहित तार लगाया था। जिसके चपेट में आने से भांजा की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर खेत मालिक को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम पेलमा निवासी मनोहर नायक (65 वर्ष) अपने खेत में लगे फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए करंट प्रवाहित तार लगाया था, इस दौरान उसी गांव के उसके रिश्ते में भांजा लगने वाला मनोज पटेल पिता गोपाल पटेल (28वर्ष) जो अडानी प्लांट से काम करके शनिवार शाम को घर लौटा और कुछ देर बाद अपने मामा के खेत की तरफ शौच के लिए चला गया। इस दौरान उसे पता नहीं था कि खेत में करंट प्रवाहित तार लगा है। युवक उक्त तार के संपर्क में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
काफी देर तक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी खोज-बीन शुरू किए। इस दौरान देर रात जब उसे खोजते हुए खेत की तरफ गए तो देखे कि मनोज पटेल खेत में मृत हालत में पड़ा था। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी। इससे पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की तो करंट लगाए तार वहां मिले। जिससे पुलिस ने लाइन कट कर तार को जब्त करते हुए शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए तमनार अस्पताल भेजा, जहां रविवार को सुबह मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंपते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस ने खेत मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मृतक के मामा मनोहर नायक को हिरासत में लेकर पूछ-ताछ कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक मनोज के हाथ और कंधा में झुलसने के निशान है, इससे पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
मृतक कंपनी से काम करके लौटने के बाद नाला की ओर गया था। तभी हादसा हुआ। फिलहाल मामले में मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। -कमला पुसाम, थाना प्रभारी, तमनार
