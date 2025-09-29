दर्दनाक हादसा: खेत में लगे करंट प्रवाहित तार की संपर्क में आने से भांजे की मौत, मामा को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही जांच

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम पेलमा निवासी मनोहर नायक (65 वर्ष) अपने खेत में लगे फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए करंट प्रवाहित तार लगाया था, इस दौरान उसी गांव के उसके रिश्ते में भांजा लगने वाला मनोज पटेल पिता गोपाल पटेल (28वर्ष) जो अडानी प्लांट से काम करके शनिवार शाम को घर लौटा और कुछ देर बाद अपने मामा के खेत की तरफ शौच के लिए चला गया। इस दौरान उसे पता नहीं था कि खेत में करंट प्रवाहित तार लगा है। युवक उक्त तार के संपर्क में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।