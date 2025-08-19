10 सूत्रीय मांग को लेकर NHM कर्मचारियों ने शुरू किया प्रदर्शन, राज्य सरकार पर लगाया आरोप…

एनएचएम की जिलाध्यक्ष शकुंतला एक्का ने बताया कि 10 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काम करते हुए उन्हें 20 साल का लंबा वक्त बीत चुका है। कोर्ट से 2016 में आदेश आया था कि एक ही पद पर दो अलग-अलग व्यक्ति काम कर रहे है उन्हें समान वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वो बीते कई सालों से काम कर रही है और उनके साथ कई प्रकार भी घटनाएं भी घटित हो चुकी है। इतने वर्षों में वे अपने 16 से 17 साथियों को खो चुकी हैं।