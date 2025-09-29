अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब होगी आसान, 5 अक्टूबर से पुलिस विभाग देगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग…

अधिकारियों ने बताया कि यह पहल युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने और उन्हें चयन प्रक्रिया में सफल बनाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस विभाग का मानना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर से अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता की वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव मिलेगा और वे शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे।