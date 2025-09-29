Patrika LogoSwitch to English

अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब होगी आसान, 5 अक्टूबर से पुलिस विभाग देगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग…

Agniveer Physical Test Training: लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) से पहले विशेष प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।

2 min read

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Sep 29, 2025

अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब होगी आसान, 5 अक्टूबर से पुलिस विभाग देगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग...(photo-patrika)

अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब होगी आसान, 5 अक्टूबर से पुलिस विभाग देगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग...(photo-patrika)

Agniveer Physical Test Training: छत्तीसगढ़ के अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) से पहले विशेष प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। यह प्रशिक्षण शिविर 5 अक्टूबर से रायगढ़ पुलिस लाइन में शुरू होगा।

इस प्रशिक्षण की पहल जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से की जा रही है। इसमें पुलिस विभाग के प्रशिक्षित ट्रेनर्स अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता बढ़ाने और टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग और टिप्स देंगे।

Agniveer Physical Test Training: जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त पहल

इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। पुलिस विभाग के अनुभवी ट्रेनर्स अभ्यर्थियों को न केवल फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार करेंगे, बल्कि उन्हें प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न व्यावहारिक टिप्स भी देंगे।

फिटनेस और खेल-कूद का होगा अभ्यास

शिविर में अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण से जुड़ी सभी गतिविधियों का अभ्यास कराया जाएगा, जिनमें शामिल हैं—

  • 1600 मीटर दौड़
  • लंबी कूद और ऊँची कूद
  • बैलेंस टेस्ट
  • पुश-अप्स और सिट-अप्स
  • अन्य फिटनेस एक्सरसाइज

साथ ही ट्रेनर्स अभ्यर्थियों को सही खान-पान, पोषण और अनुशासन के बारे में भी मार्गदर्शन देंगे, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके।

बेहतर भविष्य की ओर कदम

अधिकारियों ने बताया कि यह पहल युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने और उन्हें चयन प्रक्रिया में सफल बनाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस विभाग का मानना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर से अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता की वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव मिलेगा और वे शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे।

अभ्यर्थियों में उत्साह

रायगढ़ जिले के युवाओं में इस शिविर को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशिक्षक मानते हैं कि यह अवसर उन युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद होगा, जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं।

Published on: 29 Sept 2025 02:09 pm
Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब होगी आसान, 5 अक्टूबर से पुलिस विभाग देगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग…

