अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब होगी आसान, 5 अक्टूबर से पुलिस विभाग देगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग...(photo-patrika)
Agniveer Physical Test Training: छत्तीसगढ़ के अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) से पहले विशेष प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। यह प्रशिक्षण शिविर 5 अक्टूबर से रायगढ़ पुलिस लाइन में शुरू होगा।
इस प्रशिक्षण की पहल जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से की जा रही है। इसमें पुलिस विभाग के प्रशिक्षित ट्रेनर्स अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता बढ़ाने और टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग और टिप्स देंगे।
इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। पुलिस विभाग के अनुभवी ट्रेनर्स अभ्यर्थियों को न केवल फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार करेंगे, बल्कि उन्हें प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न व्यावहारिक टिप्स भी देंगे।
शिविर में अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण से जुड़ी सभी गतिविधियों का अभ्यास कराया जाएगा, जिनमें शामिल हैं—
साथ ही ट्रेनर्स अभ्यर्थियों को सही खान-पान, पोषण और अनुशासन के बारे में भी मार्गदर्शन देंगे, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके।
अधिकारियों ने बताया कि यह पहल युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने और उन्हें चयन प्रक्रिया में सफल बनाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस विभाग का मानना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर से अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता की वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव मिलेगा और वे शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे।
रायगढ़ जिले के युवाओं में इस शिविर को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशिक्षक मानते हैं कि यह अवसर उन युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद होगा, जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग