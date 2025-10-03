डबल मर्डर से दहला रायगढ़… दशहरे के दिन सास और दामाद की हत्या, इस हाल में मिली लाश, बेटी भी घायल

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने एसडीओपी सिद्धांत तिवारी को घटना की जानकारी दी। इसके बाद गुरुवार सुबह धरमजयगढ़ एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरी जांच शुरू की। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई पूरी कर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है। ग्रामीण इस हत्या को परिवार के अंदरूनी विवाद या मुआवज़ा राशि के लालच से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।