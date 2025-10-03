Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

डबल मर्डर से दहला रायगढ़… दशहरे के दिन सास और दामाद की हत्या, इस हाल में मिली लाश, बेटी भी घायल

Raigarh double murder case: दशहरे के दिन सास और दामाद का मर्डर हुआ है, वहीं, बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गला दबाकर मारने की आशंका जताई है।

2 min read

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Oct 03, 2025

Symbolic Image

Raigarh double murder case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहां दशहरे के दिन सास और दामाद का मर्डर हुआ है, वहीं, बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गला दबाकर मारने की आशंका जताई है। हालांकि पोस्टमॉर्टम के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है।

जिले के ग्राम रायकेरा में दशहरे के दिन एक भयावह घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। गुरुवार (2 अक्टूबर) की सुबह परिवार के दो सदस्यों की लाश घर में मिलने की सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। मृतकों में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुकमेत सिदार और उनका 60 वर्षीय दामाद लक्ष्मण सिदार शामिल हैं। इस दर्दनाक घटना में सुकमेत की बेटी भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं और उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Raigarh double murder case: मुआवज़ा राशि के विवाद की आशंका

ग्रामीणों की मानें तो मृतका सुकमेत सिदार को हाल ही में प्लांट से बड़ी मुआवज़ा राशि मिली थी। इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह दोहरी हत्या संपत्ति के बंटवारे या मुआवज़ा राशि को लेकर किसी परिवारिक विवाद या करीबी रिश्तेदारों के बीच तनाव का परिणाम हो सकती है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच के दौरान मृतक लक्ष्मण सिदार के बेटे और एक पड़ोसी को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी कुमार गौरव ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और हिरासत में लिए गए लोगों की पूछताछ के आधार पर ही इस वारदात की असली वजह और साजिश का खुलासा होगा।

डबल मर्डर से गांव में फैली सनसनी

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने एसडीओपी सिद्धांत तिवारी को घटना की जानकारी दी। इसके बाद गुरुवार सुबह धरमजयगढ़ एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरी जांच शुरू की। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई पूरी कर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है। ग्रामीण इस हत्या को परिवार के अंदरूनी विवाद या मुआवज़ा राशि के लालच से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

