Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Road Accident: खौफनाक सड़क हादसा! बस पलटने से 8 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी…

Road Accident: धरमजयगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार बस पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में 7–8 यात्री घायल हुए और सभी का इलाज कर डिस्चार्ज कर दिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 25, 2025

बस पलटने से 8 यात्री घायल (photo source- Patrika)

बस पलटने से 8 यात्री घायल (photo source- Patrika)

Road Accident: रायगढ़ जिले में लापरवाही की एक बड़ी घटना सामने आई है। सोमवार रात एक पैसेंजर बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराकर पलट गई, जिससे सात से आठ लोग घायल हो गए। यह घटना धरमजयगढ़ थाना इलाके के गेरसा-आमपाली के पास हुई।

Road Accident: जानें कैसे हुआ हादसा?

रिपोर्ट के मुताबिक बस हमेशा की तरह रायगढ़ से जलपा (झारखंड) के लिए निकली थी। सोमवार को शाम करीब 5 बजे केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से बस निकली थी। रात करीब 8 बजे, गेरसा-अमापाली के पास एक पुल के पास, ड्राइवर ने तेज़ स्पीड में गाड़ी मोड़ दी, जिससे वह एक पेड़ से टकराकर पलट गई। उस समय बस में करीब 45-50 यात्री सवार थे।

यात्री घायल, समय रहते पहुंची मदद

Road Accident: घटना में विपिन कुमार चंद्रवंशी, आतिश कुमार चंद्रवंशी और रंजीत कुमार राम के हाथ, माथे और पीठ पर चोटें आईं। दूसरे यात्रियों को भी हल्की चोटें आईं। एक यात्री राहुल कुमार ने तुरंत 112 पर कॉल किया। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। फर्स्ट एड देने के बाद, डॉक्टरों ने सभी घायलों की हालत ठीक बताई और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी।

ये भी पढ़ें

डॉक्टर ने फीस लेकर भी नहीं किया इलाज! मरीज ने जिला फोरम में 4 साल लड़ी लड़ाई, 5,500 रुपए मुआवजा देने का आदेश
रायपुर
डॉक्टर ने फीस लेकर भी नहीं किया इलाज! मरीज ने जिला फोरम में 4 साल लड़ी लड़ाई, 5,500 रुपए मुआवजा देने का आदेश(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 03:53 pm

Published on:

25 Nov 2025 03:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Road Accident: खौफनाक सड़क हादसा! बस पलटने से 8 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी…

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

34 हाथियों के दल ने मचाया तांडव! 12 किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान

34 हाथियों के दल ने फसलों को किया चौपट (photo source- Patrika)
रायगढ़

Illegal Paddy Seized: अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई! 1 करोड़ से अधिक का माल जब्त, देखें कहां से कितनी बोरी पकड़ी गई?

1 करोड़ से अधिक का अवैध धान जब्त (photo source- Patrika)
रायगढ़

विभागीय टीम की छापेमारी, घर में अवैध रूप से भंडारित किए गए 26 क्विंटल धान को किया जब्त…

CG News: बंद होने के कगार पर पंहुचा पोहा मिलें, धान की बढ़ रही कीमत से मालिकों की हालत खराब
रायगढ़

Crime News: खौफनाक वारदात! पड़ोसी ने घर में घुसकर की बुजुर्ग बाप-बेटी की हत्या, इलाके में फैली सनसनी

पड़ोसी युवक ने बुजुर्ग और बेटी की कर दी हत्या (photo source- Patrika)
रायगढ़

Rice Mill Registration: चावल जमा नहीं, तो रजिस्ट्रेशन नहीं! जिले में कई मिलरों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

मिलरों का मिलिंग के लिए नहीं होगा पंजीयन (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.