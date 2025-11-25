Road Accident: खौफनाक सड़क हादसा! बस पलटने से 8 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी…

बस पलटने से 8 यात्री घायल (photo source- Patrika)
Road Accident: रायगढ़ जिले में लापरवाही की एक बड़ी घटना सामने आई है। सोमवार रात एक पैसेंजर बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराकर पलट गई, जिससे सात से आठ लोग घायल हो गए। यह घटना धरमजयगढ़ थाना इलाके के गेरसा-आमपाली के पास हुई।
रिपोर्ट के मुताबिक बस हमेशा की तरह रायगढ़ से जलपा (झारखंड) के लिए निकली थी। सोमवार को शाम करीब 5 बजे केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से बस निकली थी। रात करीब 8 बजे, गेरसा-अमापाली के पास एक पुल के पास, ड्राइवर ने तेज़ स्पीड में गाड़ी मोड़ दी, जिससे वह एक पेड़ से टकराकर पलट गई। उस समय बस में करीब 45-50 यात्री सवार थे।
Road Accident: घटना में विपिन कुमार चंद्रवंशी, आतिश कुमार चंद्रवंशी और रंजीत कुमार राम के हाथ, माथे और पीठ पर चोटें आईं। दूसरे यात्रियों को भी हल्की चोटें आईं। एक यात्री राहुल कुमार ने तुरंत 112 पर कॉल किया। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। फर्स्ट एड देने के बाद, डॉक्टरों ने सभी घायलों की हालत ठीक बताई और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग