Road Accident: खौफनाक सड़क हादसा! बस पलटने से 8 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी…

Road Accident: घटना में विपिन कुमार चंद्रवंशी, आतिश कुमार चंद्रवंशी और रंजीत कुमार राम के हाथ, माथे और पीठ पर चोटें आईं। दूसरे यात्रियों को भी हल्की चोटें आईं। एक यात्री राहुल कुमार ने तुरंत 112 पर कॉल किया। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। फर्स्ट एड देने के बाद, डॉक्टरों ने सभी घायलों की हालत ठीक बताई और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी।