छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना, कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट

Weather News Update: इन दिनों मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। इससे कभी बारिश तो कभी तेज धूप फिर बादल आने से इसका असर लोगों के सेहत पर पड़ रहा है। इसके चलते घर-घर में लोग सर्दी-बुखार के चपेट में आ रहे हैं। अगस्त के शुरूआत से ही मौसम में लगातार बदलाव का खेल चल रहा है। इससे न तो अच्छी बारिश हो रही है और न ही मौसम पूरी तरह से साफ हो रहा है। जिसके चलते लोगों के सेहत पर असर दिखाई देने लगा है। इससे वायरल फीवर के चलते बच्चे व बुजुर्गों पर ज्यादा असर पड़ रहा है।
मंगलवार को भी दिनभर में कई बार बदलाव हुआ, जिससे सुबह के समय अचानक कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई तुरंत धूप निकल गया, जिससे गर्मी का अहसास हुआ। तीन-चार घंटा धूप होने के बाद शाम होते ही आसमान में घना बादल आ गया, लेकिन बारिश नहीं हुई, इससे मौसम में उमस भर गया था, जिसके चलते बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हालांकि अभी तक अस्पतालों में उल्टी-दस्त के मरीज बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन तेज बुखार से पीड़ित ज्यादा आ रहे हैं, जिससे किसी को दवा तो किसी को भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है।
वहीं मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण तटीय ओडिशा पर एक दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे ११ किमी प्रति घंटा की गति से पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है। इससे दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ होते हुए पश्चिम-उत्तर की ओर बढ़ते रहने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश के कुछ जिलों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही रायगढ़ जिला के अलग-अलग क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।
Weather News Update: उल्लेखनीय है कि इन दिनों सुबह से ही अस्पतालों के ओपीडी काउंटर पर मरीजों की कतालर लग रही है, जिसमें ज्यादातर मरीज तेज बुखार व सर्दी-खांसी से पीड़ित होकर आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो दवाई से राहत मिल रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। इससे इन दिनों अस्पताल के वार्ड मरीजों से अटा पड़ा है। खानपान का ध्यान रखें।