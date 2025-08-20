छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना, कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट

मंगलवार को भी दिनभर में कई बार बदलाव हुआ, जिससे सुबह के समय अचानक कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई तुरंत धूप निकल गया, जिससे गर्मी का अहसास हुआ। तीन-चार घंटा धूप होने के बाद शाम होते ही आसमान में घना बादल आ गया, लेकिन बारिश नहीं हुई, इससे मौसम में उमस भर गया था, जिसके चलते बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हालांकि अभी तक अस्पतालों में उल्टी-दस्त के मरीज बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन तेज बुखार से पीड़ित ज्यादा आ रहे हैं, जिससे किसी को दवा तो किसी को भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है।