Chhattisgarh Police: रायपुर के वेस्ट जोन में पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन! गुंडे-बदमाशों के घरों पर एक साथ दी दबिश

इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त (मध्य) तारकेश्वर पटेल, थाना प्रभारी मौदहापारा शक्ति सिंह सहित थाने की समस्त अधिकारी और कर्मचारी स्टाफ उपस्थित रहे। ई-मालखाना प्रणाली के माध्यम से अपराधों एवं अन्य प्रकरणों में जब्त किए गए माल के सुरक्षित व वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही जब्त संपत्तियों की डिजिटल प्रविष्टि, रेकॉर्ड संधारण होने से उनकी ‘चेन ऑफ कस्टडी’ स्पष्ट और सुदृढ़ बनी रहेगी। इससे किसी भी जब्त माल की स्थिति, विवरण एवं उससे संबंधित प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी तथा न्यायालयीन प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ेगी।