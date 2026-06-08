12 साल की ब्रेन डेड बच्ची ने मौत के बाद दो लोगों को दी नई जिंदगी, रायपुर के कुंडू परिवार का साहसिक निर्णय

एम्स रायपुर में लगातार 9 दिनों तक आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहने के बाद, चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और अंततः उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। दुख की इस कठिन घड़ी में, सुमना के पिता लक्ष्मण कुंडू और माता सरस्वती कुंडू ने असाधारण उदारता का परिचय दिया। प्रत्यारोपण समन्वयकों के परामर्श के बाद, उन्होंने अपनी बेटी के दोनों गुर्दे दान करने की सहमति दी। सोटो-छत्तीसगढ़ के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, इन अंगों को प्रतीक्षा सूची में प्राथमिकता के आधार पर दो मरीजों को आवंटित किया गया।