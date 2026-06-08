8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

12 साल की ब्रेन डेड बच्ची ने मौत के बाद दो लोगों को दी नई जिंदगी, रायपुर के कुंडू परिवार का साहसिक निर्णय

Raipur News: 12 वर्षीय सुमना कुंडू ने मौत के बाद भी मानवता की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने दो जरूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी दे दी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

सुबोध कुमार झा

Jun 08, 2026

Chhattisgarh News

12 साल की सुमना बनी मिसाल (फोटो सोर्स- पत्रिका))

रायपुर@सुबोध कुमार झा। Chhattisgarh News: महज 12 वर्ष की सुमना कुंडू ने इस दुनिया को अलविदा कहते हुए मानवता की एक ऐसी मिसाल कायम की है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ब्रेन डेथ के बाद उनके माता-पिता द्वारा लिए गए साहसिक और संवेदनशील निर्णय ने दो जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन प्रदान किया है। सुमना कुंडू (12 वर्ष 4 माह) लंबे समय से 'पिक्नोडाइसोस्टोसिस' जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं।

एम्स रायपुर में लगातार 9 दिनों तक आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहने के बाद, चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और अंततः उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। दुख की इस कठिन घड़ी में, सुमना के पिता लक्ष्मण कुंडू और माता सरस्वती कुंडू ने असाधारण उदारता का परिचय दिया। प्रत्यारोपण समन्वयकों के परामर्श के बाद, उन्होंने अपनी बेटी के दोनों गुर्दे दान करने की सहमति दी। सोटो-छत्तीसगढ़ के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, इन अंगों को प्रतीक्षा सूची में प्राथमिकता के आधार पर दो मरीजों को आवंटित किया गया।

एम्स में हुआ सफल किडनी प्रत्यारोपण

पहला गुर्दा रायपुर के टाटीबंध निवासी 15 वर्षीय किशोर में प्रत्यारोपित किया गया, जो तीन वर्षों से डायलिसिस पर था। दूसरा गुर्दा रायपुर निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति को लगाया गया, जो पांच वर्षों से डायलिसिस पर जीवित था। डॉ. अमित आर. शर्मा के नेतृत्व में यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और एनेस्थेसियोलॉजी विभागों की संयुक्त टीम ने इन प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न किया। फिलहाल, दोनों प्राप्तकर्ता आईसीयू में स्थिर हैं और तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं।

'गार्ड ऑफ ऑनर' भी दिया गया

सोटो छत्तीसगढ़ के संयुक्त संचालक डॉ. वरुण अग्रवाल ने इस निर्णय को मानवता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि एक परिवार का यह निर्णय कई परिवारों में खुशियां लौटाने की शक्ति रखता है। वहीं, मीडिया कंसल्टेंट गीतिका ब्रह्मभट्ट त्रिपाठी ने इसे अंगदान जागरूकता के लिए मील का पत्थर बताया। सुमना के इस मानवीय कार्य के सम्मान में उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' भी दिया गया। सुमना आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके अंग दो धड़कनों के रूप में जीवित रहेंगे, जो समाज को मृत्यु के बाद भी जीवन बांटने का एक प्रेरणादायक संदेश दे रहे हैं।

Road Accident: बेटे का जन्मदिन मनाने जा रहे पिता की सडक़ हादसे में मौत, मातम में बदलीं बर्थ-डे की खुशियां

ये भी पढ़ें
Road accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Jun 2026 07:50 am

Published on:

08 Jun 2026 07:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 12 साल की ब्रेन डेड बच्ची ने मौत के बाद दो लोगों को दी नई जिंदगी, रायपुर के कुंडू परिवार का साहसिक निर्णय

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Weather Update: मानसून की आहट, अगले 4 दिन में बारिश के आसार, गांव लौट रहे प्रवासी मजदूर

Chhattisgarh weather update
रायपुर

अंतिम संस्कार से पहले जिंदा हुआ शख्स, देखकर परिजनों के उड़े होश, मित्तल अस्पताल में मचा बवाल

Mittal Hospital Negligence
रायपुर

CCPL 2026: बिलासपुर बुल्स ने रायगढ़ लायंस को 4 विकेट से हराया

CCPL 2026
रायपुर

CCPL 2026: सरगुजा टाइगर्स ने 18 रन से मैच जीता

CCPL
रायपुर

रायपुर SP का बड़ा एक्शन, महिला उत्पीड़न केस में लापरवाही पर SI को किया सस्पेंड

Police Officer Suspended
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.