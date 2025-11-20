मशरूम फैक्ट्री में 14 लड़के और 12 लड़कियां नाबालिग मिली, बच्चों ने कहा- 3 साल तक फंसे, फिर… पहले भी छुड़ाए थे 97 मजदूर

CG News: खरोरा स्थित मोजो मशरूम फैक्ट्री से 109 बाल मजदूरों को रेस्क्यू कर बचाया गया। महिला बाल विकास विभाग के अनुसार इसमें 14 लड़के और 12 लड़कियां नाबालिग पाए गए हैं। दरअसल सोमवार की शाम को दिल्ली की मानवाधिकार आयोग की टीम, महिला बाल विकास विभाग की टीम व पुलिस की टीम ने मिलकर कंपनी में छापा मारा था। इस दौरान 68 बच्चियां और 41 बच्चे काम करते हुए मिले। ये सभी असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यूपी, एमपी के हैं। कुछ आसपास के गांव से भी हैं। इन सभी को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया।