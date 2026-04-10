Mahadev Satta App: ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़! सट्टा किंग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से सट्टा कारोबार से जुड़े प्रभावशाली लोगों पर भी असर पड़ा है और नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। मामले में गुढ़ियारी थाना में जुआ एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पूछताछ में और भी अहम खुलासे होने की संभावना है, जिससे इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और संचालन के स्तर का पता लगाया जा सकेगा। क्राइम ब्रांच ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे अन्य नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।