Aerobatic Show: जहां तक नजर, सिर्फ लोग ही लोग… जमीन पर छत्तीसगढ़ियों का उत्सव ‘आसमानी’, नया रायपुर की आकाश पर शौर्य की गूंज…

इस शो का समय सुबह 10 से 12 बजे रखा गया था। इसे देखने लोग सुबह 7 व 8 बजे से ही पहुंचने लगे थे। इसके कारण नवा रायपुर की सड़कें 8-8 किमी तक जाम रहीं, हर एक मोड़ के पास घंटों तक दर्शक जाम में फंसे रहे, ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बदहाल कि कई लोग कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सके और बीच रास्ते में रुककर ही शो को देखने लगे। कई किमी तक गाड़ियां सिर्फ रेंगती नजर आ रही थीं।