छत्तीसगढ़ में एग्री स्टेक पोर्टल बना किसानों के लिए मुश्किल, कांग्रेस ने उठाई आवाज…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने एग्री स्टेक पोर्टल में किसानों को पंजीयन में आ रही समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल में आधे-अधूरे रिकॉर्ड और तकनीकी खामियों के चलते किसानों को पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करने में मुश्किल हो रही है।
सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि पंजीयन की अनिवार्यता के कारण महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और समर्थन मूल्य में धान बेचने की सुविधा से किसान वंचित हो रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक सरकार पोर्टल की खामियों को पूरी तरह दूर नहीं करती, तब तक पुराने मैन्युअल पंजीयन की व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि भुइया-ऐप में त्रुटिपूर्ण एंट्री, बटांकन, सीमांकन और नामांतरण के लंबित मामलों के कारण लगभग आधे किसान पोर्टल में पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही, सरकार के कृषि, सहकारिता और राजस्व विभागों के बीच समन्वय की कमी भी इस समस्या को और बढ़ा रही है।
कांग्रेस का कहना है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो प्रदेश के किसान सरकारी योजनाओं और समर्थन मूल्य का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।