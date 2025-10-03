अमित शाह आज आएंगे रायपुर, कल जाएंगे बस्तर! मुरिया दरबार में होंगे शामिल, 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर का देंगे रोडमैप

Amit Shah visit CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को रात आठ बजे विशेष विमान से राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। वे नवा रायपुर के एक निजी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। कहा जा रहा है की अब राजनीति में एक बार फिर बड़ा हलचल देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार की रात राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं। शाह का यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।