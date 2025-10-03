Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अमित शाह आज आएंगे रायपुर, कल जाएंगे बस्तर! मुरिया दरबार में होंगे शामिल, 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर का देंगे रोडमैप

Amit Shah visit CG: रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को रात आठ बजे विशेष विमान से राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। वे नवा रायपुर के एक निजी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे।

2 min read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 03, 2025

अमित शाह आज आएंगे रायपुर, कल जाएंगे बस्तर!(photo-patrika)

अमित शाह आज आएंगे रायपुर, कल जाएंगे बस्तर!(photo-patrika)

Amit Shah visit CG: छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को रात आठ बजे विशेष विमान से राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। वे नवा रायपुर के एक निजी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। कहा जा रहा है की अब राजनीति में एक बार फिर बड़ा हलचल देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार की रात राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं। शाह का यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Amit Shah visit CG: आज रात रायपुर में करेंगे विश्राम

जानकारी के मुताबिक अमित शाह शुक्रवार को रात आठ बजे विशेष विमान से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे सीधे नवा रायपुर के एक निजी होटल जाएंगे, जहां उनका रात्रि विश्राम तय है। इस दौरान उनके प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बैठक करने की संभावना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि शाह राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगामी रणनीतियों पर भी नेताओं से चर्चा कर सकते हैं।

शनिवार को बस्तर दौरा

रात्रि विश्राम के बाद अमित शाह शनिवार की सुबह बस्तर के लिए रवाना होंगे। उनका कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहेगा। वे सबसे पहले मुरिया दरबार में शामिल होंगे, जो बस्तर की आदिवासी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा अहम आयोजन है। इसके बाद वे अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और आदिवासी समाज से सीधा संवाद करेंगे।

नक्सल मुक्त बस्तर पर फोकस

इस दौरे का सबसे बड़ा उद्देश्य नक्सल प्रभावित बस्तर में चल रहे अभियानों की समीक्षा करना है। शाह स्वयं बस्तर में सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और अभियान की प्रगति का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर का लक्ष्य दिया है। इस दिशा में केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।

राजनीतिक मायने भी बड़े

शाह का यह दौरा सिर्फ नक्सल अभियान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक मायने भी हैं। राज्य में अगले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा पूरी ताकत से सक्रिय है और बस्तर जैसे इलाकों में संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में अमित शाह का बस्तर दौरा संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए भी ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

तीनों ही स्तरों पर गहरे संदेश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दो दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ में कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। शाह का कार्यक्रम सुरक्षा, राजनीति और संगठन- तीनों ही स्तरों पर गहरे संदेश देने वाला है। शाह का यह दौरा न केवल सुरक्षा पर केंद्रित है बल्कि यह भाजपा संगठन और राजनीति के लिहाज से भी अहम है।

बस्तर क्षेत्र में आदिवासी मतदाताओं को साधना और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना पार्टी की प्राथमिकता है। ऐसे में यह दौरा छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा असर डाल सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 11:23 am

Published on:

03 Oct 2025 11:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अमित शाह आज आएंगे रायपुर, कल जाएंगे बस्तर! मुरिया दरबार में होंगे शामिल, 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर का देंगे रोडमैप

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ration Card: अधिक आय और जमीन वालों के राशन कार्ड होंगे निरस्त, लिस्ट में 53 हजार सदस्यों के नाम

CG Ration Card
रायपुर

रायपुर में लगेंगे 184 HSRP स्कैनिंग कैमरे, हर वाहन पर रहेगी पुलिस की नजर, लालबत्ती तोड़ने वालों की अब खैर नहीं…

रायपुर में लगेंगे 184 HSRP स्कैनिंग कैमरे(photo-patrika)

अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व विजयादशमी-मुख्यमंत्री साय

अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व विजयादशमी-मुख्यमंत्री साय
रायपुर

डब्लू आर एस कॉलोनी में रावण दहन: राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में उमड़ा उत्साह

डब्लू आर एस कॉलोनी में रावण दहन: राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में उमड़ा उत्साह
रायपुर

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कर हस्तांतरण (Tax Devolution) अंतर्गत दी 3,462 करोड़ रुपये की स्वीकृति

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कर हस्तांतरण (Tax Devolution) अंतर्गत दी 3,462 करोड़ रुपये की स्वीकृति
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.