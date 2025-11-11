ITI में बड़ा बदलाव… हर साल 10 हजार युवा सीखेंगे आधुनिक तकनीक, CM साय बोले- एकता ही हमारी ताकत

ITI में बड़ा बदलाव... हर साल 10 हजार युवा सीखेंगे आधुनिक तकनीक(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को गुजरात के गांधीनगर में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई को नवीन और आधुनिक तरीके से सिखाने वाले संस्थान NAMTECH का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान की शिक्षण पद्धति, आधुनिक प्रयोगशालाएं और तकनीकी सुविधाओं की जानकारी ली।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी आईटीआई कॉलेजों को इस तरह विकसित करने की योजना है, जिससे युवाओं को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसी नई तकनीकों की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में आधुनिक मशीनें और डिजिटल प्रशिक्षण सुविधाएं शुरू की जाएंगी। ताकि युवा पढ़ाई के साथ-साथ वास्तविक कार्य कौशल भी विकसित कर सकें।
NAMTECH कॉलेज प्रबंधन ने सीएम साय को बताया कि गुजरात में उन्होंने एक ऐसा मॉडल अपनाया है, जिसके अंतर्गत कॉलेजों को आपस में जोड़कर शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। वहां के विद्यार्थी अब नई तकनीक सीखकर सीधे उद्योगों में काम करने में सक्षम हो रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन ने यह भी बताया कि वे छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार का सहयोग करने के इच्छुक हैं, ताकि राज्य के आईटीआई कॉलेज भी आधुनिक बन सकें।
योजना है कि कुछ कॉलेजों को जोड़कर एक नेटवर्क मॉडल तैयार किया जाए, जहां एक कॉलेज नई तकनीक में दक्ष हो और वही ज्ञान अन्य कॉलेजों तक पहुंचाए। यह नया मॉडल छत्तीसगढ़ में लागू होने से हर वर्ष लगभग 10,000 से अधिक युवाओं को नई तकनीक और आधुनिक उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा।
इससे छात्रों को वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त होगा। वे मशीनों, ऑटोमेशन और नई इंजीनियरिंग विधियों की गहराई से समझ विकसित कर सकेंगे। इस प्रकार उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और वे देश के बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए तैयार हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को और सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री सोमवार को गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित भारत पर्व में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत पर्व हमारे देश की विविधता में एकता का प्रतीक है।
यहां भारत के हर राज्य की संस्कृति, परंपरा और गौरव एक साथ देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल को नमन करते हुए कहा कि भारत पर्व उनकी 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित हो रहा है, जिसका समापन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती ‘राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस’ पर होगा।
मुख्यमंत्री साय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह प्रतिमा भारत की एकता की पहचान है। उन्होंने बताया कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की झांकी ने एकता परेड में हिस्सा लिया और पूरे देश को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटेल ने सिविल सेवा ढांचे का भारतीयकरण किया और आज भी हमारे प्रशासनिक तंत्र में उनकी दूरदृष्टि और सोच झलकती है।
