ITI में बड़ा बदलाव… हर साल 10 हजार युवा सीखेंगे आधुनिक तकनीक, CM साय बोले- एकता ही हमारी ताकत

NAMTECH कॉलेज प्रबंधन ने सीएम साय को बताया कि गुजरात में उन्होंने एक ऐसा मॉडल अपनाया है, जिसके अंतर्गत कॉलेजों को आपस में जोड़कर शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। वहां के विद्यार्थी अब नई तकनीक सीखकर सीधे उद्योगों में काम करने में सक्षम हो रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन ने यह भी बताया कि वे छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार का सहयोग करने के इच्छुक हैं, ताकि राज्य के आईटीआई कॉलेज भी आधुनिक बन सकें।