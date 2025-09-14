छात्रों के लिए बड़ा मौका! MBBS व BDS की सैकड़ों सीटें खाली, पंजीयन प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें…

MBBS Admission 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की खाली 542 सीटों के लिए शनिवार को दूसरे राउंड का ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। साथ में च्वॉइस फिङ्क्षलग भी शुरू हो गई है। जानकारों के अनुसार, नए रजिस्ट्रेशन तो कम होंगे, लेकिन च्वॉइस फिङ्क्षलग शत-प्रतिशत होगी। वहीं, बीडीएस की 396 सीटें खाली हैं। प्रदेश में 10 सरकारी समेत 14 मेडिकल कॉलेज व एक सरकारी समेत 7 डेंटल कॉलेज हैं।