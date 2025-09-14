छात्रों के लिए बड़ा मौका! MBBS व BDS की सैकड़ों सीटें खाली, पंजीयन प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें…

MBBS Admission 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की खाली 542 सीटों के लिए शनिवार को दूसरे राउंड का ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। साथ में च्वॉइस फिङ्क्षलग भी शुरू हो गई है। जानकारों के अनुसार, नए रजिस्ट्रेशन तो कम होंगे, लेकिन च्वॉइस फिङ्क्षलग शत-प्रतिशत होगी। वहीं, बीडीएस की 396 सीटें खाली हैं। प्रदेश में 10 सरकारी समेत 14 मेडिकल कॉलेज व एक सरकारी समेत 7 डेंटल कॉलेज हैं।
प्रदेश में पहले राउंड में एडमिशन की प्रक्रिया 23 अगस्त को पूरी हो गई थी, लेकिन एनएमसी द्वारा तारीख बढ़ाए जाने के कारण दूसरे राउंड की काउंसङ्क्षलग में देरी हुई है। देशभर में एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि हुई है। प्रदेश में भी तीन निजी मेडिकल कॉलेजों में 200 सीटें बढ़ी हैं। इसलिए सीट मैट्रिक्स में सीटों को शामिल करने के लिए काउंसिङ्क्षलग में देरी की गई।
स्टेट, मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे की सीटों को भरने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग काउंसिङ्क्षलग कराता है। जबकि 15 फीसदी ऑल कोटे की सीटें दिल्ली से भरी जाती हैं। वहीं, 3 फीसदी सेंट्रल पुल की सीटें केंद्र सरकार भरती हैं। सीनियर मेडिकल एक्सपर्ट डॉ. मानिक चटर्जी व सीनियर कैंसर सर्जन युसूफ मेमन के अनुसार, प्रदेश में 82 फीसदी सीटें स्टेट की होती हैं, जो केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है।
वहीं, निजी कॉलेजों में 42.5-42.5 फीसदी सीटें स्टेट व मैनेजमेंट की तथा 15 फीसदी सीटें एनआरआई कोटे के लिए होती हैं। इस साल कट ऑफ पिछले साल की तुलना में गिरा है। दरअसल नीट यूजी का पेपर काफी कठिन आया था। इसलिए पहले राउंड में नेहरू मेडिकल कॉलेज में यूआर का कट ऑफ 577 अंक गया है।
कॉलेज सीटें
मेडिकल रायपुर 27
सिम्स बिलासपुर 07
राजनांदगांव 06
जगदलपुर 04
कांकेर 04
रायगढ़ 03
महासमुंद 06
दुर्ग 10
कोरबा 08
बालाजी 143
रिम्स 87
शंकराचार्य 131
अभिषेक 106