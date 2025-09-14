Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

छात्रों के लिए बड़ा मौका! MBBS व BDS की सैकड़ों सीटें खाली, पंजीयन प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें…

MBBS Admission 2025: रायपुर सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की खाली 542 सीटों के लिए शनिवार को दूसरे राउंड का ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 14, 2025

छात्रों के लिए बड़ा मौका! MBBS व BDS की सैकड़ों सीटें खाली, पंजीयन प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें...(photo-patrika)
छात्रों के लिए बड़ा मौका! MBBS व BDS की सैकड़ों सीटें खाली, पंजीयन प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें...(photo-patrika)

MBBS Admission 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की खाली 542 सीटों के लिए शनिवार को दूसरे राउंड का ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। साथ में च्वॉइस फिङ्क्षलग भी शुरू हो गई है। जानकारों के अनुसार, नए रजिस्ट्रेशन तो कम होंगे, लेकिन च्वॉइस फिङ्क्षलग शत-प्रतिशत होगी। वहीं, बीडीएस की 396 सीटें खाली हैं। प्रदेश में 10 सरकारी समेत 14 मेडिकल कॉलेज व एक सरकारी समेत 7 डेंटल कॉलेज हैं।

MBBS Admission 2025: खाली सीटों पर अब होगा पंजीयन

प्रदेश में पहले राउंड में एडमिशन की प्रक्रिया 23 अगस्त को पूरी हो गई थी, लेकिन एनएमसी द्वारा तारीख बढ़ाए जाने के कारण दूसरे राउंड की काउंसङ्क्षलग में देरी हुई है। देशभर में एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि हुई है। प्रदेश में भी तीन निजी मेडिकल कॉलेजों में 200 सीटें बढ़ी हैं। इसलिए सीट मैट्रिक्स में सीटों को शामिल करने के लिए काउंसिङ्क्षलग में देरी की गई।

ये भी पढ़ें

NEET UG Counselling 2025: प्रदेश में बढ़ीं 200 एमबीबीएस सीटें, दूसरे राउंड की काउंसलिंग आज से शुरू
रायपुर
NEET UG Counselling 2025 (Photo source- Patrika)

स्टेट, मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे की सीटों को भरने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग काउंसिङ्क्षलग कराता है। जबकि 15 फीसदी ऑल कोटे की सीटें दिल्ली से भरी जाती हैं। वहीं, 3 फीसदी सेंट्रल पुल की सीटें केंद्र सरकार भरती हैं। सीनियर मेडिकल एक्सपर्ट डॉ. मानिक चटर्जी व सीनियर कैंसर सर्जन युसूफ मेमन के अनुसार, प्रदेश में 82 फीसदी सीटें स्टेट की होती हैं, जो केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है।

वहीं, निजी कॉलेजों में 42.5-42.5 फीसदी सीटें स्टेट व मैनेजमेंट की तथा 15 फीसदी सीटें एनआरआई कोटे के लिए होती हैं। इस साल कट ऑफ पिछले साल की तुलना में गिरा है। दरअसल नीट यूजी का पेपर काफी कठिन आया था। इसलिए पहले राउंड में नेहरू मेडिकल कॉलेज में यूआर का कट ऑफ 577 अंक गया है।

कहां कितनी सीटें खालीं

कॉलेज सीटें

मेडिकल रायपुर 27
सिम्स बिलासपुर 07
राजनांदगांव 06
जगदलपुर 04
कांकेर 04
रायगढ़ 03
महासमुंद 06
दुर्ग 10
कोरबा 08
बालाजी 143
रिम्स 87
शंकराचार्य 131
अभिषेक 106

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 08:02 am

Published on:

14 Sept 2025 08:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छात्रों के लिए बड़ा मौका! MBBS व BDS की सैकड़ों सीटें खाली, पंजीयन प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.