Bihar Elections 2025: 64 लाख मतदाताओं के नाम कटे, धांधली पर धांधली! चुनाव आयोग पर भूपेश बघेल का हमला

Bihar Elections 2025: भूपेश बघेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए 64 लाख नाम काटने और धांधली करने का दावा किया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 14, 2025

बिहार चुनाव पर बघेल का हमला (photo source- Patrika)

बिहार चुनाव पर बघेल का हमला (photo source- Patrika)

Bihar Elections 2025: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार चुनाव के नतीजों पर एक विवादित बयान देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जीत की बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए।

Bihar Elections 2025: भूपेश बघेल ने लगाए ये गंभीर आरोप

भूपेश बघेल ने अपने पोस्ट में लिखा कि आपने बहुत मेहनत की। 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे। 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ लिए। धांधली पर धांधली। बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता।

चुनाव में सिस्टमेटिक हेराफेरी हुई: भूपेश बघेल

Bihar Elections 2025: बता दें भूपशे बघेल के इस बयान ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूची संशोधन और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई, जिससे चुनाव प्रभावित हुए। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला है, वहीं कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बिहार चुनाव में सिस्टमेटिक हेराफेरी हुई है। बिहार चुनाव के नतीजों के बीच यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Published on:

14 Nov 2025 02:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Bihar Elections 2025: 64 लाख मतदाताओं के नाम कटे, धांधली पर धांधली! चुनाव आयोग पर भूपेश बघेल का हमला

