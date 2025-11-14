Bihar Elections 2025: 64 लाख मतदाताओं के नाम कटे, धांधली पर धांधली! चुनाव आयोग पर भूपेश बघेल का हमला

Bihar Elections 2025: बता दें भूपशे बघेल के इस बयान ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूची संशोधन और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई, जिससे चुनाव प्रभावित हुए। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला है, वहीं कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बिहार चुनाव में सिस्टमेटिक हेराफेरी हुई है। बिहार चुनाव के नतीजों के बीच यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।