बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में भी गरमाई सियासत! शर्मा, बैज बोले- आयोग और BJP के बीच गठबंधन…

डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, एसआईआर तो छत्तीसगढ़ में होना ही चाहिए। राहुल गांधी दो तरह की विरोधाभासी बातें न करें। वे एक बार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करते हैं, दूसरी ओर एसआईआर पर सवाल खड़े करते हैं। इस पर बैज ने कहा, एसआईआर तो होना ही चाहिए। गृह मंत्री 20 लोगों के नाम लेकर गड़बड़ी का दावा कर रहे हैं।