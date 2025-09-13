बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में भी गरमाई सियासत! शर्मा, बैज बोले- आयोग और BJP के बीच गठबंधन…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को लेकर सियासत गरमाने लगी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस-भाजपा खुलकर सामने आ गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) करने की बात कहीं है। वहीं इसके जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और भाजपा के बीच गठबंधन है।
डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, एसआईआर तो छत्तीसगढ़ में होना ही चाहिए। राहुल गांधी दो तरह की विरोधाभासी बातें न करें। वे एक बार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करते हैं, दूसरी ओर एसआईआर पर सवाल खड़े करते हैं। इस पर बैज ने कहा, एसआईआर तो होना ही चाहिए। गृह मंत्री 20 लोगों के नाम लेकर गड़बड़ी का दावा कर रहे हैं।
चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा ने पूरे प्रदेश में फर्जीवाड़ा किया है। चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन है। हम एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं। एसआईआर होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर बिहार में किनका वोट काटा जा रहा है? जो ङ्क्षजदा है उसे मरा, जो मरा है उसे ङ्क्षजदा साबित किया जा रहा है।