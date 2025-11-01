Breaking News: मोदी के रायपुर आगमन से पहले सियासी घमासान, अमित जोगी नजरबंद… सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कही ये बड़ी बात

छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में अमित जोगी का नाम कई विवादों से जुड़ा रहा है। वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र हैं और समय-समय पर कई गंभीर आरोपों के घेरे में रहे हैं। 2003 में हुए रामअवतार जग्गी हत्याकांड को प्रदेश का पहला राजनीतिक हत्याकांड माना जाता है। उस समय एनसीपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे जग्गी की हत्या के मामले में अमित जोगी पर हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। प्रारंभिक जांच राज्य पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में इसे सीबीआई को सौंपा गया। लंबी सुनवाई के बाद 2007 में कोर्ट ने अमित जोगी को दोषमुक्त कर दिया।