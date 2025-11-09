CG Assembly Winter Session: पुरानी विधानसभा में आखिरी बार गूंजेगा सदन, 17 नवंबर में होगा विशेष सत्र शुरू

माना जा रहा है कि 14 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में विशेष सत्र की तिथि पर मुहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक पुराने विधानसभा में विशेष सत्र लगाकर विदाई दी जाएगी। इस दौरान एक ग्रुप फोटो भी होगा। इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा। यानी कोई सवाल-जवाब नहीं होगा। सभी वरिष्ठजन अपने अनुभव साझा करेंगे। सत्र के दौरान कुछ जरूरी कागजी कार्यवाही की जाएगी। इस विशेष सत्र के बाद नए विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी।