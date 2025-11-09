CG Assembly Winter Session: पुरानी विधानसभा में आखिरी बार गूंजेगा सदन, 17 नवंबर में होगा विशेष सत्र शुरू(photo-patrika)
CG Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के बाद आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर अटकलों का दौर चल रहा था। अब तय हो गया है कि शीतकालीन सत्र से पहले पुरानी विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र होगा। विधानसभा सचिवालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि विशेष सत्र 17 से 20 नवंबर के बीच किसी एक दिन किया जाएगा। वैसे ज्यादा संभावना 17 नवंबर की है।
माना जा रहा है कि 14 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में विशेष सत्र की तिथि पर मुहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक पुराने विधानसभा में विशेष सत्र लगाकर विदाई दी जाएगी। इस दौरान एक ग्रुप फोटो भी होगा। इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा। यानी कोई सवाल-जवाब नहीं होगा। सभी वरिष्ठजन अपने अनुभव साझा करेंगे। सत्र के दौरान कुछ जरूरी कागजी कार्यवाही की जाएगी। इस विशेष सत्र के बाद नए विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी।
बता दें कि नए विधानसभा भवन का उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन विधानसभा की शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। दरअसल, विधानसभा भवन की आंतरिक साज-सज्जा का काम चल रहा है और पीडब्ल्यूडी ने विधानसभा को हैंडओवर नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के पहले पखवाड़े में सारा काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
