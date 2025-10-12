माशिमं परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव! गणित में 80 अंक सैद्धांतिक व प्रोजेक्ट के 20, इन 6 डोमेन से तैयार होगा प्रश्नपत्र

10वीं-12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा में नए ब्लू प्रिंट के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित में पूरे 100 अंक के प्रश्न नहीं होंगे। बल्कि अन्य विषयों की तरह प्रोजेक्ट वर्क शामिल किए गए हैं। गणित में सैद्धांतिक के 80 और प्रोजेक्ट के 20 अंक रखे गए हैं। ऐसे ही कुछ और कक्षाओं के विषयों के प्रश्नपत्रों में बदलाव किए गए हैं। आगामी परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने माशिमं द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।