माशिमं परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव! गणित में 80 अंक सैद्धांतिक व प्रोजेक्ट के 20, इन 6 डोमेन से तैयार होगा प्रश्नपत्र

माशिमं परीक्षा पैटर्न में बदलाव (Image Source: Gemini AI)
CG Board Exam: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) इस साल 9वीं से 12वीं कक्षा तक की परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए नया ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है, जिसके आधार पर अब 10वीं और 12वीं कक्षा तक प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे और परीक्षा भी नए ब्लू प्रिंट के आधार पर आयोजित की जाएगी। यह पहल देशभर में सभी बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में एकरुपता लाने के लिए की जा रही है।
परीक्षा और प्रश्नपत्रों लिए नया ब्लू प्रिंट माशिमं, परख, एनसीईआरटी नई दिल्ली के संयोजन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार किया जा रहा है। इसमें माशिमं की अध्यक्ष रेणु पिल्ले, सचिव पुष्पा साहू के निर्देश पर दो दिवसीय प्रश्न पत्र निर्माण, सेटर्स/मॉडरेटर्स प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में प्रश्नपत्र निर्माण में गुणवत्ता लाने के लिए कौशल विकास और उन्मुखीकरण राज्य स्रोतदल को प्रशिक्षित किया गया।
माशिमं सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि नए ब्लूप्रिंट का निर्माण किया गया है, जिसका पालन करते हुए स्थानीय परीक्षा व सत्रगत परीक्षाओं में ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नपत्र तैयार किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। प्रभारी उपसचिव प्रशासनिक प्रीति शुक्ला ने नवनिर्मित ब्लूप्रिंट के संबंध में जानकारी दी गई। राज्य स्रोतदल में डॉ. प्रदीप कुमार साहू, मनीषी सिंह, शिवा सोमवंशी, अलका जैन डॉ. राजेश चंदानी, अब्दुल हक, डॉ. माधुरी बोरेकर, मितांजली मोहंती ने प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में उपसचिव डॉ. बी. रघु ने शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित प्रश्नों का निर्माण, परीक्षा क्यों, कैस, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या शिक्षण उद्देश्यों का प्रश्नपत्र में उपयोग कैसे आदि बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। पाठ्यक्रम का ज्ञान प्रश्नपत्र मॉडरेशन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
डॉ. प्रदीप साहू ने जमीनी स्तर तक ब्लूप्रिंट के आधार पर 6 डोमेन का उपयोग करते हुए प्रश्नपत्र निर्माण व ब्लूपिंट के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात कही। इस दौरान प्रश्नपत्र निर्माण, प्रस्तुतीकरण, प्रश्नपत्र मॉडरेशन सिद्धांत व सावधानियां, प्रश्नपत्र का आदर्श उत्तर और अंकन योजना का निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया।
10वीं-12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा में नए ब्लू प्रिंट के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित में पूरे 100 अंक के प्रश्न नहीं होंगे। बल्कि अन्य विषयों की तरह प्रोजेक्ट वर्क शामिल किए गए हैं। गणित में सैद्धांतिक के 80 और प्रोजेक्ट के 20 अंक रखे गए हैं। ऐसे ही कुछ और कक्षाओं के विषयों के प्रश्नपत्रों में बदलाव किए गए हैं। आगामी परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने माशिमं द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग