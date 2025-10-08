12 अक्टूबर को होगी वार्ड ब्वाय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा, 30 केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से होगी जांच

वार्ड ब्वाय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा (Photo source- Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा रविवार, 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली वार्ड ब्वाय एवं वार्ड आया लिखित भर्ती परीक्षा के लिए जगदलपुर में कुल 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।
परीक्षा केंद्रों में धरमपुरा नं. 02 शासकीय काकतीय पीजी कॉलेज, झाड़ा सिराहा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय दंतेश्वरी पीजी महिला महाविद्यालय शांति नगर, शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल क्र.1, शासकीय बहुउद्देशीय हायर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र नगर, सेजेस शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल क्र.2 गीदम रोड, स्पोर्ट्स काप्लेक्स धरमपुरा स्थित स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंस इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल।
अग्रसेन चौक संजय मार्केट रोड स्थित स्वामी विवेकानंद एक्सीलेंस इंग्लिश मीडियम स्कूल, रेलवे कालोनी स्थित स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंस हिन्दी मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, धरमपुरा-2 धरमू माहरा शासकीय महिला पॉलिटेक्निक, पथरागुड़ा लालबाग के पास भगत सिंह शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक सेंट जेवियर हाई स्कूल, लालबाग निर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल, श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय कंगोली, गीदम रोड विद्या ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल।
CG News: गीदम रोड परपा सूर्या कॉलेज, कुहरावंड शहीद गुण्डाधुर कॉलेज कृषि एवं अनुसंधान केंद्र, तितिरगांव शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, आसना शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, गीदम रोड रोजेन्द्र नगरी वार्ड क्राईस्ट कॉलेज, श्री विद्यापति एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल, सक्सेस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, आड़ावाल शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, जगदलपुर मैत्रीसंघ विद्या निकेतन, पनारापारा शासकीय हाई स्कूल, आड़ावाल शासकीय आईटीआई, आड़ावाल हल्बा कचोरा आदेश्वर अकादमी, पोटानार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, जगदलपुर अंजुमन उर्दू-हिन्दी हायर सेकेंडरी स्कूल तथा बिलोरी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं।
परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर नंदनी साहू को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य अनिल श्रीवास्तव को समन्वयक और सहायक प्राध्यापक डॉ. अनिल श्रीवास्तव को सहायक समन्वयक नियुक्त किया गया है। परीक्षा का संचालन सुरक्षा और सुव्यवस्थित ढंग से किया जाएगा ताकि सभी उमीदवारों को समान अवसर मिल सके।
CG News: परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा हॉल में प्रवेश के दौरान मेटल डिटेक्टर से जांच अनिवार्य होगी। उमीदवारों को अपने साथ प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र लाना होगा। इंटरनेट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ एक सादे कागज पर दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाना आवश्यक है। उम्मीदवार हल्के रंग की टी-शर्ट या हाफ शर्ट और हल्के जूते या चप्पल पहनकर आएं। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण जैसे बाली या झुमका पहनना मना है। परीक्षा हॉल में घड़ी, पर्स, मोबाइल, बेल्ट, चश्मा, यूजिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और किसी भी संचार साधन को ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
