CG Liquor Siezed: स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी कार्रवाई! 59.82 लीटर अवैध शराब जब्त, 7 आरोपी गिरफ्तार…

CG Liquor Siezed: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में अवैध शराब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 15 अगस्त पर शहर के अलग-अलग इलाकों में शराब की खूब बिक्री हुई। शुष्क दिवस पर अलग-अलग जगहों पर धड़ल्ले से शराब बिक्री की जा रही थी। इस पर आबकारी विभाग द्वारा टीम बनाकर कार्रवाई की गई। इसमें कुल 7 आरोपी के पास से अलग-अलग ब्रांड के देशी-विदेशी 59.83 बल्क लीटर शराब जब्त की गई।
सड्डू ईडब्लूएस कॉलोनी निवासी आरोपी सूरज साहू के कब्जे से 8.45 बल्क लीटर व्हिस्की, आदर्श नगर निवासी नितेश उर्फ (गोलू बांधे) के से 7.92 बल्क लीटर देशी मदिरा आरोपी अभिषेक राय ढाबा संचालक मोहनी मोंगरा ग्राम चिचोली के कब्जे से 7.27 बल्क लीटर बियर, ज़ोरापारा रायपुरा निवासी आरोपी काजल पाण्डे के कब्जे 10.08 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला, शीतलापारा चंदनीड़ीह निवासी आरोपी प्रेमचंद साहू के कब्जे से 10.44 बल्क लीटर देशी/विदेशी मदिरा, खोरपा निवासी आरोपी सुरेश टंडन के कब्जे से 9.36 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला, खौली निवासी आरोपी शत्रुहन कुर्रे के कब्जे से 6.3 बल्क लीटर देशी/विदेशी मदिरा जब्त की गई।
उपायुक्त आबकारी राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शराब ब्रिकी पर रोक लगाने के लिए विभाग आगे भी कार्रवाई जारी रखेगा। आरोपियों को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।