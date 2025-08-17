CG Liquor Siezed: स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी कार्रवाई! 59.82 लीटर अवैध शराब जब्त, 7 आरोपी गिरफ्तार…

CG Liquor Siezed: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में अवैध शराब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 15 अगस्त पर शहर के अलग-अलग इलाकों में शराब की खूब बिक्री हुई। शुष्क दिवस पर अलग-अलग जगहों पर धड़ल्ले से शराब बिक्री की जा रही थी। इस पर आबकारी विभाग द्वारा टीम बनाकर कार्रवाई की गई। इसमें कुल 7 आरोपी के पास से अलग-अलग ब्रांड के देशी-विदेशी 59.83 बल्क लीटर शराब जब्त की गई।