रायपुर

CG Murder Case: बीड़ी मांगी, नहीं दी तो मार डाला… इधर बेरहमी से कर दी गार्ड की हत्या, रायपुर में अब तक 40 से ज्यादा मर्डर

Murder Case: राजधानी में मर्डर के मामले थम नहीं रहे हैं। दो दिन पहले एक नर्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब शराबियों ने अलग-अलग इलाके में दो लोगों की जान ले ली।

रायपुर

Khyati Parihar

Oct 12, 2025

बीड़ी-शराब पर मर्डर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बीड़ी-शराब पर मर्डर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Murder Case: राजधानी में मर्डर के मामले थम नहीं रहे हैं। दो दिन पहले एक नर्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब शराबियों ने अलग-अलग इलाके में दो लोगों की जान ले ली। खहारडीह इलाके मेें शराब नहीं देने पर भट्ठी के गार्ड को पीट-पीटकर मार डाला, तो अभनपुर इलाके में बीड़ी मांगने से नाराज शराबियों ने एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने दोनों मामले के आरोपियों को गिरतार कर लिया है।

रॉड से पीटकर की हत्या, सेल्समैन भाग निकला

खहारडीह इलाके की कचना अंग्रेजी शराब दुकान में संदीप पटेल सुरक्षा गार्ड और मनोज कुमार कश्यप सेल्समैन का काम करते थे। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे शराब दुकान बंद होने के बाद मनोज हिसाब कर रहा था। संदीप बाहर तैनात था। इस दौरान भिंगराज बघेल शराब लेने पहुंचा। शटर खटखटाया और शराब मांगने लगा। मनोज और अन्य स्टॉफ ने शराब देने से मना कर दिया। गार्ड संदीप ने भी मना कर दिया। इस पर भिंगराज उन्हें गाली-गलौज करते हुए चला गया।

करीब 11.30 बजे भिंगराज रॉड लेकर आया और तुम लोग शराब नहीं देते हो, कहकर हमला कर दिया। संदीप पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसे देखकर मनोज मौके से भाग निकला। कुछ देर में वह लौटा, तो संदीप मृत पड़ा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आरोपी भिंगराज को पुलिस ने गिरतार कर लिया।

बीड़ी मांगने पर मार डाला

दूसरी घटना अभनपुर के ग्राम आमनेर की है। सुमीत बांदे, अजय रात्रे आघघैर गुलशन गायकवाड़ तीनों गुरुवार को अभनपुर शराब दुकान में शराब पी रहे थे। उनके बगल में सोनू पाल भी शराब पी रहा था। इस दौरान सोनू ने उनसे बीड़ी मांगी। तीनों ने बीड़ी नहीं होना बताया, जिससे सोनू नाराज हो गया। इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई।

बाद में तीनों मिलकर सोनू को और शराब पिलाने के नाम पर गांव के नाले के पास ले गए। वहां तीनों ने सोनू से मारपीट शुरू कर दी। उसे पीट-पीट कर मार डाला। शव को नाले में फेंक दिया। दूसरे दिन शव मिला। इसके बाद पुलिस ने पतासाजी करके आरोपियों को धरदबोचा। आरोपियों को जेल भेज दिया है।

दो दिन पहले भी हुई थी हत्या

दो दिन पहले टिकरापारा इलाके में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वह लगातार युवती को परेशान करता था। उस पर मिलने के लिए दबाव डालता था। युवती के इनकार करने पर उसके घर में घुसकर मार डाला था।

मर्डर के आंकड़े

वर्ष- मर्डर
2025 - 40 से अधिक (जनवरी-अक्टूबर तक)
2024 - 78
2023 - 63

Published on:

12 Oct 2025 12:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Murder Case: बीड़ी मांगी, नहीं दी तो मार डाला… इधर बेरहमी से कर दी गार्ड की हत्या, रायपुर में अब तक 40 से ज्यादा मर्डर

रायपुर

