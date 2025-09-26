Patrika LogoSwitch to English

CG News: छत्तीसगढ़ में बनेगा 2 करोड़ का डिटेंशन सेंटर, विदेशी घुसपैठियों के लिए विशेष व्यवस्था

CG News: छत्तीसगढ़ में पंडरी में 2 करोड़ की लागत से दो मंजिला डिटेंशन सेंटर बनेगा, विदेशी घुसपैठियों को सुरक्षित रखने और संबंधित देश भेजने के लिए।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 26, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठ करने वाले विदेशी नागरिकों को रखने के लिए जल्दी ही पंडरी में 2 करोड़ की लागत से दो मंजिला डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। यहां 100 लोगों को रखने के लिए अलग-अलग बैरक बनाया जाएगा। साथ ही सुरक्षा के लिए अलग से जवानों की तैनाती होगी। पकड़े जाने के बाद डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद कोर्ट के निर्देश पर संबंधित देश में शिट किया जाएगा।

CG News: अधिकारियों द्वारा तमाम औपचारिकता पूरी की जा रही

पिछले काफी समय से लगातार बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा इसके निर्माण की स्वीकृति दी गई है। पंडरी बस स्टैण्ड और महिला जेल के पास आधा एकड में इसका निर्माण करने की कवायद चल रही है। स्थल चिन्हांकित करने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा तमाम औपचारिकता पूरी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम से जमीन हस्तांतरित होते ही इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस ने प्रदेशभर में अभियान चलाकर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला मानपुर और रायगढ़ से 30 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। साथ ही पूछताछ करने के बाद उक्त सभी विदेश मंत्रालय की अनुमति के बाद कोलकाता में बीएसएफ को सौंपा गया था। जहां से सभी को बांग्लादेश भेज दिया गया।

रेकॉर्ड होंगे मेंटेन

पकड़े गए घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किए जाने से लेकर वापसी तक का रेकॉर्ड डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। वहीं न्यायालय में सुनवाई के बाद डिपोर्ट किए जाने तक पूरी सुरक्षा में रखा जाएगा। यह डिटेंशन सेंटर सुरक्षा के लिहाज से सुधार गृह की तर्ज पर काम करेंगे। इससे भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ने पर घुसपैठियों के बारे में पता लगाया जा सके।

Published on:

26 Sept 2025 12:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: छत्तीसगढ़ में बनेगा 2 करोड़ का डिटेंशन सेंटर, विदेशी घुसपैठियों के लिए विशेष व्यवस्था

