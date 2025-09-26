CG News: छत्तीसगढ़ में बनेगा 2 करोड़ का डिटेंशन सेंटर, विदेशी घुसपैठियों के लिए विशेष व्यवस्था

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम से जमीन हस्तांतरित होते ही इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस ने प्रदेशभर में अभियान चलाकर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला मानपुर और रायगढ़ से 30 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। साथ ही पूछताछ करने के बाद उक्त सभी विदेश मंत्रालय की अनुमति के बाद कोलकाता में बीएसएफ को सौंपा गया था। जहां से सभी को बांग्लादेश भेज दिया गया।