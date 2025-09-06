CG News: नए GST सुधार पर भूपेश का हमला, बोले- BJP ने खुद माना जनता से की लूट…

उन्होंने कहा कि भाजपा अब स्वीकार कर रही है कि इतने सालों से केंद्र सरकार जनता को लूट रही थी। छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए और मार्केट में लोग कंगाल हो गए। राहुल गांधी ने उस दौरान कहा था कि यह गब्बर ङ्क्षसह टैक्स है। अब नया जीएसटी रिफॉर्म लाए हैं। जो राहुल गांधी बोलते हैं उसे केंद्र सरकार मानती है, लेकिन बड़ी देर से मानती है।