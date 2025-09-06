Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: नए GST सुधार पर भूपेश का हमला, बोले- BJP ने खुद माना जनता से की लूट…

CG News: रायपुर में नए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल, भाजपा ने दावा किया है कि जीएसटी रिफॉर्म से प्रति परिवार 40 हजार तक का फायदा होगा।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 06, 2025

CG News: नए GST सुधार पर भूपेश का हमला, बोले- BJP ने खुद माना जनता से की लूट...(photo-patrika)
CG News: नए GST सुधार पर भूपेश का हमला, बोले- BJP ने खुद माना जनता से की लूट...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल, भाजपा ने दावा किया है कि जीएसटी रिफॉर्म से प्रति परिवार 40 हजार तक का फायदा होगा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा अब स्वीकार कर रही है कि इतने सालों से केंद्र सरकार जनता को लूट रही थी। छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए और मार्केट में लोग कंगाल हो गए। राहुल गांधी ने उस दौरान कहा था कि यह गब्बर ङ्क्षसह टैक्स है। अब नया जीएसटी रिफॉर्म लाए हैं। जो राहुल गांधी बोलते हैं उसे केंद्र सरकार मानती है, लेकिन बड़ी देर से मानती है।

CG News: नए जीएसटी रिफॉर्म पर शिकायत

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंजाब दौरे को लेकर कहा कि पंजाब बाढ़ से प्रभावित है। अत्यधिक बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 23 में से 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कांग्रेस संगठन के लोग यथासंभव बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस की हाईकोर्ट याचिका पर बघेल ने कहा कि भारत सरकार ने 15 प्रतिशत की व्यवस्था की है। 15 प्रतिशत के अनुसार 13.5 मंत्री होने चाहिए। अगर 13.51 ज्यादा होता तो 14 मंत्री बनाए जाते, मगर 13.5 से नीचे है तो कैसे 14 मंत्री बन गए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2025 08:42 am

Published on:

06 Sept 2025 08:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: नए GST सुधार पर भूपेश का हमला, बोले- BJP ने खुद माना जनता से की लूट…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट