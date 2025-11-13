CG News: गांवों की नई सूची में गड़बड़ी! 708 गांव गायब, बस्तर से लेकर रायपुर के गांव शामिल नहीं…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश के 708 गांवों की भौगोलिक जानकारी केंद्र सरकार के सांयिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की सूची से गायब हैं। वजह यह है कि गांवों के नगर-निगम, पालिका या नगर पंचायतों में शामिल होने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन सांयिकी विभाग को नहीं भेजा, जिसकी वजह से अब नगर-पालिका या गांवों का दायरा तय करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।