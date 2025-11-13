Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: गांवों की नई सूची में गड़बड़ी! 708 गांव गायब, बस्तर से लेकर रायपुर के गांव शामिल नहीं…

CG News: रायपुर प्रदेश के 708 गांवों की भौगोलिक जानकारी केंद्र सरकार के सांयिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की सूची से गायब हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 13, 2025

CG News: गांवों की नई सूची में गड़बड़ी! 708 गांव गायब, बस्तर से लेकर रायपुर के गांव शामिल नहीं...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश के 708 गांवों की भौगोलिक जानकारी केंद्र सरकार के सांयिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की सूची से गायब हैं। वजह यह है कि गांवों के नगर-निगम, पालिका या नगर पंचायतों में शामिल होने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन सांयिकी विभाग को नहीं भेजा, जिसकी वजह से अब नगर-पालिका या गांवों का दायरा तय करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

CG News: 708 गांव सूची से गायब

अगले वर्ष से जनगणना शुरू होनी है। सांयिकी विभाग ने अभी से इसकी कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र भेजकर गांवों की वर्तमान स्थिति या नगरीकरण करने का नोटिफिकेशन देने को कहा है।

सांयिकी विभाग के पत्र के बाद आनन-फानन में नगरीय प्रशासन विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर व जगदलपुर के संयुक्त संचालकों को तीन दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले राजधानी स्थित सांयिकी विभाग के उपनिदेशक ने एफएसयू चयन किए जाने को लेकर अधिसूचना की जानकारी के लिए पत्र लिखा था।

बस्तर से लेकर रायपुर के गांव शामिल नहीं

सांयिकी विभाग के रेकार्ड में बस्तर से लेकर रायपुर, कोरबा, कोंडगांव आदि जिलों के गांवों का ताजा डेटा उपलब्ध नहीं है। इससे तहसील, पालिका, निगम के आधार पर जनगणना में गड़बड़ी की आशंका है। नगरीय प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन के बाद भी केंद्रीय विभाग को जानकारी भेजना जरूरी नहीं समझा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालक आर. एक्का ने कहा की सांयिकी विभाग का पत्र प्राप्त हुआ है। विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए है। यह जानकारी विभाग को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

प्रमाण-पत्र आदि बनवाने में परेशानी

गांवों के शहरीकरण होने के बाद भी कई गांव अभी भी राजस्व ग्राम में दर्ज हैं। प्रदेश के अलग-अलग नगर निकायों व नगर पालिका में गांव तो शामिल हो गए,लेकिन खंड विकास अधिकारी कार्यालय से नगर पालिका को अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से भी लोगों को जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, आय, जाति आदि प्रमाण-पत्र बनवाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

क्या है सांयिकी विभाग का सर्वेक्षण एफएसयू

सांयिकी विभाग में एफएसयू सर्वेक्षण से तात्पर्य फर्स्ट स्टेज यूनिट (एफएसयू) है। इस सर्वेक्षण के मद्देनजर भौगोलिक क्षेत्रों का दायरा तय किया जाता है। ग्रामीण फ्रेम सर्वेक्षण के लिए गांव या वार्डों की भौगोलिक स्थिति की गणना की जाती है।

अगले वर्ष जनगणना इसलिए विभाग ने अभी से शुरू की कवायद

इन जिलों से सबसे ज्यादा गांव

  • बस्तर 51
  • बेमेतरा 18
  • बिलासपुर 35
  • बालोद 08
  • धमतरी 24
  • दुर्ग 68
  • गरियाबंद 08
  • जांजगीर-चांपा 18
  • जशपुर 12
  • दक्षिण बस्तर 21
  • बीजापुर 01
  • कोंडागांव 41
  • कोरबा 128
  • महासमुंद 20
  • कबीरधाम 08
  • नारायणपुर 13
  • रायपुर 20
  • रायगढ़ 26
  • मुंगेली 21
  • राजनांदगांव 24
  • कांकेर 13
  • सरगुजा 25

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 03:06 pm

Published on:

13 Nov 2025 03:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: गांवों की नई सूची में गड़बड़ी! 708 गांव गायब, बस्तर से लेकर रायपुर के गांव शामिल नहीं…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी की मदद के लिए मुख्यमंत्री आगे आए — जनदर्शन में स्वीकृत किया 90 हजार रुपए का आर्थिक अनुदान

दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी की मदद के लिए मुख्यमंत्री आगे आए — जनदर्शन में स्वीकृत किया 90 हजार रुपए का आर्थिक अनुदान
रायपुर

15 नवंबर से शुरू होनी है धान खरीदी! तुहर टोकन मोबाइल ऐप से होगी बुकिंग, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक प्रक्रिया…

15 नवंबर से शुरू होनी है धान खरीदी! तुहर टोकन मोबाइल ऐप से होगी बुकिंग, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक प्रक्रिया...(photo-patrika)
रायपुर

Swadeshi Mela Raipur: रायपुर में 18 से 25 दिसंबर तक लगेगा स्वदेशी मेला, देशभर से आएंगे शिल्पकार और उद्यमी

रायपुर में 18 से 25 दिसंबर तक लगेगा स्वदेशी मेला(photo-patrika)
रायपुर

Ayushman Yojana: आयुष्मान योजना में लूट… तीन निजी अस्पतालों पर कार्रवाई, तीन माह के लिए सस्पेंड

Ayushman Yojana: आयुष्मान योजना में लूट... तीन निजी अस्पतालों पर कार्रवाई, तीन माह के लिए सस्पेंड(photo-patrika)
रायपुर

ब्लैकमेलिंग केस में बड़ा खुलासा! अश्लील वीडियो बनाकर वसूली का खेल, पुलिस टीमों की तलाश जारी…

ब्लैकमेलिंग केस में बड़ा खुलासा! अश्लील वीडियो बनाकर वसूली का खेल, पुलिस टीमों की तलाश जारी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.