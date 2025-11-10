नेताओं के साथ अपने पोस्टर लगाकर जमाता था धौंस, गिरफ्त में आया तो बोला- गुंडागर्दी पाप है, कानून हमारा बाप है…

हिस्ट्रीशीटर रोहित ने जून माह में तेलीबांधा इलाके में जमीन कारोबारी की जान लेने की कोशिश की थी। रोहित के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद उसकी तलाश में 4 जून को उसके भाठागांव स्थित घर में छापा मारा। छापे की भनक लगते ही दोनों भाई फरार हो गए। इस बीच रायपुर पुलिस से बचने के लिए हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी सिंह ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर की पॉश कॉलोनी में डेढ़ करोड़ के लैट को किराए पर लिया।